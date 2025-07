¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 28 de julio de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 28 de julio de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Arrancás la semana con mucha energía, pero tratá de no atropellar a nadie en el camino. En el laburo, se viene una charla que puede cambiarte el panorama. No te apures: escuchá primero.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Lunes tranquilo, ideal para organizar la semana. Si venís arrastrando algo emocional, hoy puede ser buen día para ponerle palabras. Cuidá tus finanzas: no todo lo que brilla es oro.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

La cabeza va a mil, pero ojo con querer hacer todo al mismo tiempo. Si bajás un cambio, vas a ver las cosas más claras. En lo afectivo, alguien quiere decirte algo importante: prestá atención.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Estás más sensible de lo habitual, y eso no está mal. El cuerpo pide pausa, así que escuchalo. Un reencuentro te puede mover el piso, pero no te dejes llevar por la nostalgia.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tenés el spotlight encima y lo sabés. Es un buen día para mostrar lo que sabés hacer, pero sin soberbia. En el amor, una propuesta inesperada puede sorprenderte bien.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Todo indica que vas a tener un día muy productivo, siempre que no te enrosques con los detalles. No quieras tener el control de todo. En casa, hay algo que necesita tu atención.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Se vienen decisiones que no podés seguir pateando. Hoy tenés la cabeza más clara, aprovechá para elegir desde el equilibrio. En lo sentimental, evitá las comparaciones.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

La intuición está afiladísima. Si algo no te cierra, confía en ese sexto sentido. En el trabajo, un cambio que parecía menor puede terminar siendo clave. No subestimes las señales.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Hoy te cuesta un poco más concentrarte. Está bien si necesitás un poco de aire, pero no te disperses tanto. En lo emocional, hay una charla pendiente que no da para seguir postergando.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Se viene un lunes cargado de responsabilidades, pero tenés con qué bancártelo. Mostrá tu capacidad sin cargar con todo solo. En lo afectivo, dejá que también te cuiden un poco.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

La creatividad está a flor de piel. Si te animás a proponer algo distinto, puede haber muy buena recepción. En el amor, alguien te mira con otros ojos... ¿vos te diste cuenta?

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Empezás la semana con una sensación rara, pero no te dejes llevar por lo que imaginás. Buscá anclarte en lo concreto. Una amistad necesita que estés presente: no mires para otro lado.