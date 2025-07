Santiago Korovsky contó cómo convenció a Netflix para hacer División Palermo: “Yo había hecho el tráiler, pero no había llegado a editarlo"

Santiago Korovsky se convirtió en uno de los creadores más elogiados del último tiempo en el país gracias al éxito de División Palermo, una comedia con mirada social que sorprendió por su originalidad y sensibilidad. Sin embargo, su llegada a Netflix fue todo menos simple: fue el resultado de años de trabajo, insistencia y una gran cuota de riesgo creativo.

El propio Korovsky lo contó en una entrevista con El Método Rebord, donde repasó el nacimiento de la serie y cómo logró convencer a la plataforma para que apostara por su idea. “En 2019 yo había hecho un tráiler, pero no lo había llegado a editar. Tenía una carpeta y una promesa de que después se los iba a mandar”, recordó sobre sus primeros intentos.

División Palermo

Cómo Santiago Korovsky convenció a Netflix de hacer División Palermo

En ese momento, Santiago participó en Ventana Sur, un espacio donde creadores presentan sus proyectos en un formato similar al “speed dating”: cinco minutos por productora, con presentaciones rápidas y decisivas. “Hay como 15 personas que van rotando. Tenés que ser claro, directo, y tener algo que realmente impacte”.

A pesar de que el tráiler demoró en llegar, logró enviar una versión editada meses después. “Me decían ‘gracias’, pero para mí ni lo miraban”, reconoció entre risas. Todo cambió cuando ganó un concurso del INCAA para desarrollar un teaser de serie web. Filmó cinco escenas sueltas, sin saber todavía de qué iba a tratar la serie. “Después las uní y con eso armé la primera base de División Palermo. Esos gags están todos en los primeros cuatro capítulos”.

La producción demandó cuatro años de trabajo, de los cuales tres fueron dedicados por completo al desarrollo del proyecto. “Es un laburo a ciegas, donde no sabés si alguien lo va a querer. Lo más difícil es la carga emocional de haber invertido tanto y tener que seguir siendo espontáneo. El humor necesita riesgo, y a las grandes producciones no les gusta el riesgo”.

Sobre el estilo de la serie, Korovsky explicó que hay guiños a clásicos como The Office (versión británica), Taxi Driver y Seinfeld, además de una fuerte inspiración en el humor argentino. Pero, por sobre todo, hizo foco en algo esencial: el tratamiento de la discapacidad. “El tema es que una persona con discapacidad no sea el remate del chiste. Que no sea solo ‘una chica en silla de ruedas’, sino un personaje complejo, con contradicciones, con vida propia”. De esta manera, Santiago Korovsky logró convencer a Netflix para hacer División Palermo, así como a una audiencia que celebró un nuevo proyecto argentino con un humor inteligente que llegó para dejar cautivar miles de espectadores.

F.A