¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 6 de mayo de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 6 de mayo de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Hoy podés sentirte un poco impaciente, como si todo fuera más lento de lo que te gustaría. No te apurés: los resultados llegan si sabés esperar. En lo afectivo, alguien puede sorprenderte con un mensaje que no esperabas. Buen día para ordenar tus finanzas.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Con la Luna en tu signo, estás con las emociones a flor de piel. Aprovechá para conectarte con lo que realmente necesitás, sin culpa. Ideal para hacer cambios en tu casa o renovar tu look. Cuidado con caer en discusiones innecesarias.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Hay mucha actividad mental, pero no todo requiere una respuesta inmediata. Dedicá un rato al silencio, te va a hacer bien. En el laburo, podés tener una conversación clave. Atenti con los excesos: no hace falta decir todo lo que pensás.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Se activa tu vida social: charlas, encuentros, llamados. Estás más abierto/a que de costumbre y eso puede traerte nuevas amistades o alianzas laborales. No postergues más eso que sabés que te hace bien. Un poco de aire fresco no viene mal.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tenés el foco puesto en lo profesional y se nota. Estás con ganas de avanzar, de mostrar lo que sabés. Pero ojo: no atropelles. Si esperás el momento justo, todo sale mejor. En el amor, una actitud sincera puede cambiarlo todo.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Día ideal para planificar un viaje, iniciar un curso o simplemente salir de la rutina. Estás con ganas de aprender, de crecer, de mirar más allá. Aprovechá esa energía expansiva. En lo afectivo, alguien puede mostrarte otra cara de la historia.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Hay movimientos internos que te invitan a soltar lo que ya no va. No todo se arregla hablando; a veces hay que dejar espacio. Un día ideal para resolver temas pendientes con papeles o cuentas. Si estás en pareja, buscá el equilibrio, no la perfección.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Atenti, Escorpio, que hoy las relaciones se ponen intensas. Puede haber charlas profundas o decisiones importantes. No le tengas miedo a decir lo que sentís, pero tampoco te cierres si el otro piensa distinto. En lo económico, cuidado con los gastos impulsivos.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Te toca poner orden: en tu rutina, en tu cuerpo, en tu cabeza. No es aburrido si lo hacés desde el deseo. El trabajo puede pedirte más de lo que esperabas, pero estás con la energía justa para resolver. En lo emocional, no minimices lo que sentís.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Hoy se enciende la chispa creativa. Animate a probar algo distinto, aunque sea en lo mínimo. Si tenés hijos o proyectos personales, es un buen día para dedicarles atención. En el amor, dejá que fluya un poco más, sin tanto control.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

El hogar y la familia te reclaman presencia. Tal vez no sea lo que más ganas tenés, pero puede ser clave para cerrar algo pendiente. También es un buen día para hacer cambios en tu espacio personal. No te olvides de cuidar tu descanso.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Día de muchas ideas y conexiones. Anotá todo, porque podés tener una inspiración importante. En lo afectivo, el diálogo fluye si hablás desde el corazón. Movete con más liviandad, no todo es tan grave como parece.