Del rosa total de Shakira al vestido corbata de Demi Moore: los looks más extravagantes de la Met Gala 2025

El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York se vistió de gala, una vez más, para celebrar uno de los eventos más esperados en el mundo de la moda, la Met Gala 2025. A diferencia de otros eventos de la industria, este se caracteriza por tener una temática que atraviesa los looks de los asistentes.

Este 2025, el evento, creado por primera vez en 1948 por Eleanor Lambert, tiene la temática Superfine: Tailoring Black Style, inspirado en el libro Monica L. Miller de 2009 ‘Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity’, donde se celebra el dandismo negro y su impacto en la moda y la identidad cultural a lo largo de más de 300 años. A partir de esto, las celebrities propusieron los looks más extravagantes, y lograron destacarse en la alfombra roja. Entre ellos se encuentran Shakira, Jodie Turner-Smith y Demi Moore, entre muchas otras.

La Met Gala 2025 reunió a las figuras más relevantes de los distintos ambientes y les propuso una nueva temática que cada una cumplió a su manera. Esta vez, para responder a la temática Superfine: Tailoring Black Style, como se estipuló en el organización del evento, las celebridades apostaron por los looks más extravagantes respetando el dnadismo negro y adaptándolo a su estilo. Figuras como Shakira, Teyana Taylor, Chapell Roan y Demi Moore, demostraron que la marca personal de cada una puede adaptarse de la mejor manera a lo propuesto por la gala anual que se celebra cada año y cada primer lunes de mayo.

Shakira deslumbró con un look inspirado en el dandismo negro, fusionando elegancia clásica con una sensibilidad contemporánea y poderosa. La cantante lució un vestido de alta costura en tono rosa pastel con paneles transparentes estratégicamente ubicados que resaltaron su silueta con sofisticación.

El diseño, ceñido al cuerpo, presentó una majestuosa cola abullonada que evocó dramatismo y teatralidad, elementos típicos del dandismo. Complementó el conjunto con guantes negros de tul con lunares, joyas llamativas y su melena suelta en ondas voluminosas, aportando un aire de glamour rebelde. Este estilismo reinterpretó el dandismo con una mirada femenina, latina y empoderada, alineándose con el tema de la gala mientras celebraba la individualidad y el arte de vestirse como expresión identitaria.

Jodie Turner-Smith encarnó con maestría la esencia del dandismo negro, luciendo un imponente conjunto en tono bordó que combinó sofisticación, teatralidad y fuerza. Su atuendo consistió en un abrigo largo de textura brillante con silueta estructurada, solapas anchas y hombros marcados, ceñido a la cintura para enfatizar su porte majestuoso, acompañado por pantalones a juego que aportaron modernidad al conjunto.

La pieza central fue coronada por un sombrero de copa alto, escultural y dramático, que llevó directamente a la estética dandy del siglo XIX reinterpretada con orgullo afrodescendiente. Con un peinado recogido pulido, maquillaje audaz y joyería dorada llamativa, Jodie ofreció una representación poderosa y elegante de la negritud como símbolo de estilo, resistencia y redefinición cultural, en perfecta sintonía con el tema de la gala.

Teyana Taylor impactó en la Met Gala 2025 con un look teatral y poderoso que fusionó el dandismo afro, el glamour barroco y símbolos de resistencia cultural. Llevó un traje a rayas con chaleco burdeos, capa satinada con flores en 3D, cadenas plateadas y una durag roja que reivindicó la identidad negra con orgullo. Completó el estilismo con guantes de cuero, plataformas brillantes y un sombrero con pluma, encarnando una elegancia desafiante que rompió esquemas de género y tradición.

Janelle Monáe deslumbró en la Met Gala 2025 con un look vanguardista de inspiración surrealista y masculina, diseñado por Thom Browne. Comenzó con una escultura visual: un abrigo estructurado y distorsionado que simulaba un traje tridimensional pintado, como si saliera de un cuadro. Al quitárselo, reveló un conjunto entallado mitad sastre, mitad vestido, en rojo y negro, con detalles de sastrería clásica y guiños teatrales como el monóculo, el sombrero bombín y un bolso tipo baúl. Su atuendo jugó con la percepción, la androginia y la moda como arte, reafirmando su rol como ícono de estilo disruptivo.

Chappell Roan deslumbró en la Met Gala 2025 con un look maximalista y teatral en tonos fucsia, compuesto por un conjunto de pantalón acampanado y saco entallado cubierto de lentejuelas y apliques geométricos brillantes, que combinó con una capa larga a juego de textura exuberante. Su melena roja rizada, el maquillaje dramático y la estética glam rock remiten a una diva de los años 70, evocando la figura de David Bowie, mientras que el diseño firmado por Thom Browne reforzó el espíritu performático y queer que define su estilo.

Demi Moore sorprendió en la Met Gala 2025 con un impactante vestido de Harris Reed que reinterpretó la clásica corbata como símbolo de poder y elegancia. La pieza, en negro con líneas blancas diagonales, estaba completamente bordada con lentejuelas y rematada con una espectacular estructura escultórica que enmarcaba el rostro, evocando visualmente el nudo y caída de una corbata a gran escala. Complementó el look con joyas brillantes y un peinado recogido, consolidando una imagen de sofisticación audaz y teatral, muy acorde al tema de la gala.

Las estrellas lograron adaptar sus estilos a la temática impuesta para este año de la Met Gala 2025. Desde Shakira, pasando por Janelle Monáe, Teyana Taylor y Demi Moore, consiguieron evocar el dandismo negro junto a sus diseñadores e impactar en una nueva alfombra del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

