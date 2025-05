Julieta Ortega se encuentra en un excelente momento profesional. La actriz no solo ha sabido llevar adelante un proyecto personal con su hermana Rosario, Ana Paula Dutil y Fernanda Cohen, sino que además está en plena gira de Sex, la obra de José María Muscari.

Es justamente por esos perfiles, que en las últimas entrevistas que brindó se atrevió a tocar un tema que puede generar cierta polémica: la presión de su familia sobre el peso y las relaciones amorosas, tanto de ella como de sus hermanos.

Julieta Ortega se encuentra de gira con Sex.

Julieta Ortega reveló la presión que sus padres ejercen sobre su vida y la de sus hermanos

Con mucha madurez, propia de su personalidad, y sin dramatizar más de la cuenta, la actriz brindó dos entrevistas en las que tocó el tema. Aclaró, por supuesto, que ama a su familia y que es un tema que ha conversado en más de una oportunidad con ellos.

La primera de esas declaraciones llegó en El Planeta Urbano. El pasado 2 de mayo, Julieta Ortega conversó sobre su presente y sobre cómo había cambiado su manera de ver la realidad a partir de su trabajo en “Las pibas dicen”, su Podcast.

Las pibas dicen lleva más de tres temporadas.

Julieta explicó que gracias a ese trabajo se acercó mucho a otras mujeres y eso le permitió entender que es lo que le pasa a cada una con las cosas que pueden hacer, que no pueden hacer, con los momentos en los que se sienten fuertes y con su relación con “lo no resuelto”. En ese último punto mencionó varios factores, siendo uno de ellos los vínculos con las madres.

Tras esa primera declaración, aseguró que hace algunos días había dado otra entrevista y hablado sobre la presión por los cuerpos que las madres ejercían casi inconscientemente. “Yo ya lo hablé con mi madre, me pidió disculpas hace mucho tiempo, pero no es joda de dónde venimos”, dijo, aunque después agregó que tiene la sensación de que quizás le pasaría lo mismo si tuviese una hija mujer. “Mi generación viene con otro chip e, inconscientemente, eso está todavía”, remató.

Julieta Ortega.

La entrevista a la que hace referencia Julieta Ortega es la que dio hace poco menos de un mes a Julia Mengolini en Futurock. En ese espacio, habló de la influencia de Evangelina Salazar y de lo mucho que le pesaban sus comentarios.

“Yo no me compro ropa sin mandarle fotos a ella y decirle ¿me conviene esto?”, comenzó diciendo. Después aclaró que Evangelina intenta tener cuidado con la manera en que le dice las cosas, porque sabe que no está bien decirlo, aunque siempre las termina diciendo de igual manera. “Ella ya sabe que toda la vida le eché en cara su mirada cruel para conmigo, con mi hermana, consigo misma”, continúo.

En ese marco, Julieta Ortega también se refirió a la manera que tienen Palito Ortega y Evangelina Salazar de ver el amor y lo mucho que intentan que sus hijos sigan su mismo camino. “El problema de eso, en mi familia, es que mis papás creen que si no estás acompañada quizás no la estás pasando tan bien”, dijo.

La familia Ortega.

Para darle más contexto a la situación, reveló lo que habían vivido junto con su hermano, Luis, tras su última separación. Según sus palabras, Palito no entendía que él no necesitaba estar en pareja y por mucho que le explicara su punto de vista, intentaba cambiarlo. La conversación creció hasta que derivó en un rotundo “Papá, pero yo no soy vos”.

Por último, aseguro que entendía que el planteo de sus padres era genuino y que correspondía a su manera de ver las cosas. Habló de lo mucho que les preocupaba que ella o sus hermanos y hermanas se queden solos y de cómo les costaba entender que, quizás, ese era el camino que habían elegido para su vida.

Julieta Ortega y su hermano, Luis.

Aunque se encargó de explicar una y otra vez que sus padres son excelentes y que comprende de dónde viene su manera de ser en estos temas, las palabras de Julieta Ortega pueden llamar la atención a más de uno. Sin embargo, no son más que el reflejo de dos generaciones diferentes, con maneras distintas de ver la vida.