El último viernes se viralizó un clip de Gonzalo Valenzuela criticando duramente a Diego Armando Maradona y hasta hablando de política nacional. Los comentarios que el chileno lanzó sobre el país y fuertes sucesos que ocurrieron y que marcaron a la Argentina no cayeron nada bien, ni en el público argentino ni en la hija mayor del 10, Dalma Maradona, quien salió al cruce.

La ex pareja de Juana Viale aseguró que la mano de Dios fue un “cáncer social” y que desde aquel suceso se puso a la trampa en un “lugar divino”.

Dalma Maradona se despachó contra Gonzalo Valenzuela, el ex de Juana Viale

Después de que Gonzalo Valenzuela criticara duramente a Diego Armando Maradona y a Argentina en un streaming, Dalma Maradona salió al cruce y defendió a su padre.

“Estaba todo permitido en la Argentina. Y eso viene desde Maradona. Para mí es el gran ejemplo: Maradona saltó, le metió un gol con la mano a los ingleses, que en el fútbol no se puede tocar con la mano la pelota, y le pusieron ‘La mano de Dios’. O sea, dejaron la trampa en un lugar divino. Y esa wea es un cáncer social”, había declarado el chileno en el streaming Quizá no sea nada, del canal Porcel TV.

“No sé de dónde viene eso de que todos los males de la Argentina vienen de mi papá”, señaló la actriz, en DDM, y fue una de las declaraciones más leves.

“No es una persona de la que admire su laburo. Es alguien que criticó a los argentinos por criticar, ni siquiera es algo contra mi papá”, continuó y agregó que “laburó acá, tiene hijos argentinos…”.

Sin dudar, rememoró la Guerra de Malvinas y disparó duramente contra el chileno que se quejó del triunfo argentino a los ingleses. “A mi manera de ver, ese gol también tiene que ver con la Guerra de Malvinas. Capaz él no lo sabe porque ellos ayudaron ahí también para que a nosotros nos vaya peor en esa guerra. Así que…”, sentenció.

Además, aseguró que la valentía del ex marido de Juana Viale se debió a que su padre ya no está. “Si estuviera, yo no tendría ni que estar haciendo esta nota. Vas, lo buscas a él y que conteste. Por eso pasa, nada más”, sostuvo la madre de Roma y Azul.

Dalma y Diego Maradona

Dalma Maradona defendió no solo la memoria de Diego Maradona, sino también la cultura argentina, después de que Gonzalo Valenzuela criticara duramente a su padre y asegurara que el triunfo ante Inglaterra dio inicio a un “cáncer social”.

