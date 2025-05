Otro comienzo: María Becerra crea una nueva cuenta lejos de la música

No han sido días sencillos para María Becerra. Ni desde lo físico, por la intervención y los problemas de salud que tuvo que pasar, ni desde lo mental, como declaró su hermano. Sin embargo, la cantante no se detiene y parece haber encontrado una nueva forma de conectar con sus seguidores, con una cuenta mucho más íntima y alejada de la música.

María Becerra crea una nueva cuenta lejos de la música

Pocos esperaban que María Becerra volviera a decir presente tan pronto en sus redes sociales. Hace apenas una semana, el equipo que la acompaña publicaba un comunicado anunciando que la canción que había grabado junto a Paulo Londra, “Ramen para dos”, se retrasaba debido al momento que atravesaba la cantante. Algunos días después, se presentaba un adelanto del tema, aunque, presuntamente, también publicado por su grupo de trabajo.

El comunicado del equipo de María Becerra.

Sin embargo, este lunes se pudo ver la primera publicación oficial de María Becerra en sus redes sociales tras el mal momento de salud. La cantante publicó un extenso mensaje que sirvió como promoción de su próximo lanzamiento, pero también para hacer un anuncio que nada tiene que ver con su carrera.

“Estos días he estado pintado muchísimo para procesar y canalizar varios pensamientos”, comenzaba escribiendo, para luego anunciar que había pintado un cuadrito que hacía referencia a su nueva canción. "Me hace tan pero tan feliz este lanzamiento… Es un rayito de sol en medio de esta neblina que a veces aparece y desaparece”, continuaba.

María Becerra.

Tras esas palabras, llegaba un anuncio inesperado. María Becerra linkeaba una nueva cuenta de Instagram, enfocada en su pasión por otras actividades artísticas que nada tienen que ver con su carrera. “Los quiero mucho, me hice esta cuenta para mostrarles lo he hago cuando no estoy cantando”, concluía.

En la biografía de la nueva cuenta, llamada “Acá me expreso diferente” se puede leer: “Hola, soy María Becerra. Esta es la cuenta en donde me expreso de otras formas. Me gusta pintar, hacer cerámica, tejer, bordar, y muchas cosas más”. Y aunque todavía no tiene publicaciones, ya posee más de 100.000 seguidores. Una cifra que se alcanzó en apenas dos horas.

María Becerra.

De esta manera, María Becerra anuncia un nuevo comienzo lejos de su profesión y con una faceta mucho más íntima. Seguramente se tratará de un nuevo éxito para la cantante, que tiene un público que la quiere y la sigue en cada paso que da.