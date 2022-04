Horoscopo del día: Así será el clima astrologico para este 14 de Abril del 2022

Venus, el planeta del amor, en Piscis en buen aspecto con Júpiter y Neptuno. Con la emoción a flor de piel. Sale todo el costado sensible de los Piscianos. Hay reencuentros con parejas anteriores ¿Existirá una reconciliación? Todo es posible. Cáncer: siempre reuniendo a la familia e intentando conformar a todos. Escorpio, días de intensa actividad social, salidas, amigos, bares, reuniones. Más abiertos y predispuestos a conocer gente. Superan temores que no los dejaban ser con libertad.

Hoy es Enlazador de Mundos Entonado Blanco

Todas las respuestas están en mi. En el fondo conocemos todas las respuestas. Sabemos lo que tenemos que hacer. Usamos la confusión como una excusa para no avanzar. Decimos que estamos bloqueados para no hacer. Tenemos miedo de crecer. Tememos a lo desconocido. Entonces no queremos escuchar las respuestas, giramos en círculos y nos quedamos en nuestra zona de comodidad. Pero no puedes estar ahí por la eternidad, es preferible dialogar con tus temores y conquistarlos. Tomar el timón de tu vida y cruzar a la otra orilla. Puedes hacerlo.

AFIRMACION DEL DIA

Escucho las respuestas de mi Ser y actúo en consecuencia siguiendo los dictados de mi Voz Interior.

