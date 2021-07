Horóscopo Maya, así estará el clima astrológico para este viernes 30 de Julio

Júpiter retrógrado en Acuario viene a recordarle algunas cosas. Planes y objetivos que se había trazado para que no se desvíe del camino. Regresa para volver a darles ese empujoncito de esperanza y optimismo y que sigan apuntando a su proyecto de vida. Géminis. Mudanzas, viajes, traslados, movimientos. Libra: algunos trastornos gastro intestinales, cosas que no digerís, que no asimilas, que te cuestan procesar y las manifestas en el cuerpo físico.

HOY es ESTRELLA RITMICA AMARILLA en el Calendario Maya

El arte de la alquimia consiste en convertir el plomo en oro, y tu puedes hacerlo. La alquimia consiste en “la materialización del espíritu, y la espiritualización de la materia”, esto es lo que significa convertir el plomo en oro, los grandes alquimistas lo sabían. El arte de la manifestación consiste en precipitar en la forma lo que aún está inmanifiesto en el plano de las ideas (otras dimensiones, tan reales y concretas como la nuestra). Cuando entiendes que así funciona el Universo, entonces le dices a una montaña: “muevete”, y ella se moverá. Pero la materia se rendirá ante ti cuando logres vivenciar lo sagrado de cada átomo, de cada grano de arena, de la brisa, del árbol, del sol, de todo cuanto te rodea. Esa es la fórmula alquímica: “materializar el espíritu, y espiritualizar la materia”.

AFIRMACION DEL DIA

Todo lo que toco lo convierto en oro.

