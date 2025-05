Horóscopo semanal del 4 al 9 de mayo 2025: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrologa y vidente más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 4 al 9 de mayo de 2025 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de Youtube.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

La carta del As de Oros te trae triunfo y determinación. El 9 de mayo será tu mejor día, ideal para cerrar contratos y proyectos nuevos. Estarás acelerado, así que analiza bien tus decisiones y no te precipites. Crecimiento económico en puerta: podrías comprar un coche o un departamento. Sigue estudiando, Aries, tu inteligencia te llevará lejos. Cuida tus piernas y tobillos, haz ejercicio y evita la sal y el azúcar. Corta las envidias con agua bendita, un perfume nuevo y un corte de cabello. Números mágicos: 09, 27, 40. Colores: amarillo y rojo. En el amor, Capricornio, Leo y Libra serán compatibles. Visualízate con éxito a fin de año y gasta en ti: ropa, zapatos, ¡cambia tu look!

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

La carta del Loco celebra tus cumpleaños con fortuna. Organiza una fiesta y rodéate de seres queridos. Tu mejor día será el 5 de mayo, con un viaje corto y un amor del pasado que regresa (solo acepta el regalo, no la relación). Relájate, no te mortifiques por opiniones ajenas y sigue con tu dieta o tratamientos estéticos. Cuidado con el estrés y la depresión: haz ejercicio y sé ligero. Números mágicos: 03, 17, 20. Colores: azul y blanco. Virgo, Escorpión y Capricornio traerán amor. Limpia tu casa, renueva tu look y mantén en orden tus documentos. Busca espacios para ti y regálate algo especial.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

La carta del Mago alinea tus energías. A partir del 5 de mayo, tu mejor día, todo mejora: despidos, rupturas o enfermedades quedan atrás. Sé prudente, no hagas tuyos los problemas de otros, y paga deudas. Cuida tu intestino y estómago, evita corajes. Números mágicos: 05, 16, 39. Colores: blanco y azul. Capricornio, Acuario y Libra serán tus amores compatibles. Si estás en pareja, deja los celos. Estudia idiomas o temas como hotelería, y espera un regalo inesperado: un viaje o compromiso. Busca estabilidad económica y sigue creciendo.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

La carta de la Torre te impulsa a crecer: busca un patrimonio, amor verdadero o nuevos rumbos. El 6 de mayo será tu día clave, con energías alineadas para casarte, embarazarte o formar un hogar. Sé práctico, no exageres con tus problemas (especialmente hormonales o de tiroides) y consulta a un médico. Números mágicos: 07, 11, 19. Colores: amarillo y rojo. Piscis, Tauro y Escorpión traerán amor estable. Adopta una mascota, fortalece tu cuerpo con vitaminas y espera una herencia o dinero inesperado. Suelta el pasado y vive el presente.

Cáncer

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

La carta del Mundo te recuerda que estás hecho para triunfar, pero no te sabotees con pensamientos negativos. Tu mejor día será el 7 de mayo, con suerte en juegos de azar y contratos en el extranjero. Cuidado con envidias y brujerías, y mejora tu dieta. Números mágicos: 04, 06, 25. Colores: rojo y blanco. Sagitario, Aries y Géminis serán compatibles. Arriésgate a cambios: cirugías, carreras o negocios. Suelta el pasado, sana tu corazón y estudia comercio o ventas para crecer económicamente.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

La carta de la Estrella te hace brillar con estabilidad. El 8 de mayo, tu mejor día, trae incrementos, utilidades y trabajo. Invierte en un negocio o patrimonio, pero no te dejes llevar por pensamientos negativos. Cuida tus riñones, páncreas y vejiga: toma más agua. Números mágicos: 05, 09, 28. Colores: azul y blanco. Virgo, Capricornio y Tauro serán tus amores. Estudia cocina o bebidas, y espera un despertar con posibilidades infinitas de crecimiento económico. Sé el pilar de tu familia, pero apóyate en lo espiritual.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

La carta de la Suerte te trae dinero y negocios rápidos. El 7 de mayo será tu mejor día, con cierres de contratos y trabajo. Cuida tu vista, garganta y oídos por infecciones. Números mágicos: 01, 14, 26. Colores: amarillo y naranja. Leo, Géminis y Acuario traerán amor apasionado. Arregla temas de migración (visa o pasaporte) y ayuda a tu familia. Todo lo que toques será oro: compra una casa, un celular o vive mejor. Corta las malas vibras con un cambio de look y evita chismes de exparejas.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

La Rueda de la Fortuna te pide dejar de sufrir y ser realista. Llénate de ti esta semana: estudia, hazte una cirugía estética y crece. El 5 de mayo, tu mejor día, trae un viaje. Cuida tu piel, estómago y cabello: come mejor. Números mágicos: 16, 19, 25. Colores: naranja y azul. Escorpión, Piscis y Cáncer serán compatibles. Visualiza tu futuro, suelta lo que no es para ti y espera prosperidad. Estudia ventas o coaching y rodéate de gente positiva.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

La carta del Carruaje te impulsa a seguir creciendo. El 8 de mayo será tu mejor día, con contratos y cambios positivos (mudanza o viaje al extranjero). Suelta a personas tóxicas y cuida tu gastritis o úlceras: deja el alcohol y come mejor. Números mágicos: 17, 21, 60. Colores: rojo y naranja. Cáncer, Leo y Aries traerán amor. Sé fiel, di la verdad y adopta mascotas. Arregla herencias o asuntos legales y busca un gran amor que te dé estabilidad.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

La carta de la Justicia alinea tus energías. El 9 de mayo, tu mejor día, trae prosperidad, pagos y compras. Estudia leyes o ventas, pero relájate para evitar tensiones en cuello y espalda. Números mágicos: 10, 30, 47. Colores: azul fuerte y amarillo. Aries, Tauro y Virgo serán compatibles. Evita conflictos ajenos, no prestes dinero y busca la verdad. Un deseo el 9 de mayo se cumplirá, y un viaje te espera. Conéctate con la naturaleza para crecer.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

La carta del Emperador te da éxito. Propuestas de trabajo, negocios y papeles migratorios llegan esta semana. Cuida colesterol, presión y peso: come sano. Números mágicos: 03, 15, 18. Colores: amarillo y naranja. Tauro, Géminis y Virgo serán compatibles. El 5 de mayo, tu mejor día, te invita a rectificar y perdonar. Prepara un viaje para junio o julio, silencia tu mente y evita chismes. Disfruta los festejos y sé el alma de la fiesta.

Acuario

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

La carta del Juicio te pide tomar decisiones y soltar. El 7 de mayo, tu mejor día, trae aumentos y proyectos nuevos (gobierno o leyes). No busques excusas, crece emocionalmente. Números mágicos: 08, 31, 66. Colores: verde y blanco. Libra, Escorpión y Leo traerán amor. Cuida nervios y estrés con ejercicio y meditación. Compra cosas para ti, espera una visa americana y un proyecto internacional. Ayuda a otros, pero prioriza tu vida.