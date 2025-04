Horóscopo semanal del 20 al 25 de abril de 2025: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrologa y vidente más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 20 al 25 de abril de 2025 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de Youtube.

Aries (21 de marzo - 20 de abril)

Carta: El Mago

Aries, esta semana trae estabilidad económica y éxito con la carta del Mago. El jueves 24 será tu día más fuerte: ideal para cambios laborales, préstamos o trámites. Estás sanando deudas y siendo más consciente con tus gastos. Protégete de envidias y amores del pasado con agua bendita y perfume. Cuida dolores de piernas o cintura; mueve tu cama y coloca un vaso de agua cristalino para limpiar energías. Números de la suerte: 02, 20, 25. Colores: naranja y azul fuerte. Signos compatibles: Capricornio, Leo, Sagitario. Estudia idiomas o liderazgo y espera un regalo inesperado, como un perfume o una mascota.

Tauro (21 de abril - 20 de mayo)

Carta: El Loco

¡Feliz cumpleaños, Tauro! Desde el 21 de abril, tu era comienza con crecimiento y estabilidad. El lunes 21 es tu mejor día para festejar; prefiere regalos prácticos como un celular, reloj o joyas de oro. Administra tu tiempo y evita pensamientos negativos. Cuidado con el estómago y gastritis; sigue una dieta saludable. Números de la suerte: 10, 15, 27. Colores: amarillo y rojo. Signos compatibles: Tauro, Virgo, Capricornio. Conecta con la naturaleza para recargar energías y espera un aumento de sueldo o un viaje familiar.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta: La Torre

Géminis, la semana trae energías cruzadas; evita pleitos y problemas ajenos. El martes 22 es tu día clave para actualizar pagos y deudas. No tomes las cosas tan personales y aléjate de personas tóxicas. Usa perfume de pachuli o sándalo para cortar malas vibras. Cuida la ansiedad y duerme más. Números de la suerte: 05, 08, 19. Colores: azul y blanco. Signos compatibles: Libra, Sagitario, Acuario. Invierte en ti mismo (ropa, tratamientos) y espera un amor de otra ciudad.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta: La Templanza

Cáncer, la carta de la Templanza anuncia recompensas. El miércoles 23 es tu mejor día para reestructurar papelería o propiedades. Cuida la garganta, pulmones y tiroides; deja el cigarro y toma vitaminas. Reconoce tus errores y avanza sin ego. Números de la suerte: 29, 30, 31. Colores: verde y amarillo. Signos compatibles: Escorpión, Acuario, Piscis. Estudia medicina o comunicaciones, y ten plantas o mascotas cerca para sanar. Organiza tus horarios y espera un éxito inesperado.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta: El Ermitaño

Leo, mantente alerta: la carta del Ermitaño advierte sobre personas poco confiables. El viernes 25 es tu día para resolver problemas legales o laborales. Cuida riñones y páncreas; toma agua y evita azúcares. Aléjate de amores del pasado y enfócate en ti. Números de la suerte: 01, 14, 26. Colores: amarillo y rojo. Signos compatibles: Sagitario, Acuario, Aries. Un Aries te propondrá un negocio; acepta. Vístete con ropa nueva y espera una invitación como padrino o madrina.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta: As de Oros

Virgo, la abundancia llega con el As de Oros. El martes 22 es ideal para pedir un mejor sueldo o puesto. Cuida la vista y dientes; administra tu tiempo y no te aceleres. Números de la suerte: 03, 09, 24. Colores: blanco y negro. Signos compatibles: Piscis, Tauro, Géminis. Estudia fotografía o cocina, y arregla tu hogar (especialmente el baño). Ten una visión clara de tu futuro y muévete de entornos estancados para evolucionar.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta: El Emperador

Libra, eres fuerte y determinante con la carta del Emperador. El lunes 21 marca un nuevo ritmo laboral o escolar. Cuida la espalda y cuello; relájate con un té y duerme sin luces. Trabaja con orden ante auditorías o visitas laborales. Números de la suerte: 04, 06, 17. Colores: blanco y naranja. Signos compatibles: Aries, Géminis, Leo. Estudia ingeniería o redes sociales, y sé reservado con tus asuntos personales. Un regalo sorpresa y una visita familiar te alegrarán.

Escorpión (23 de octubre - 22 de noviembre)

Carta: El Sol

Escorpión, el Sol brilla para ti con un ingreso extra y proyectos nuevos. El miércoles 23 es ideal para trámites de visa o migración. Sé discreto; no presumas ni levantes envidias. Cuida úlceras e intestinos; evita alcohol y picante. Números de la suerte: 07, 19, 23. Colores: rojo y amarillo. Signos compatibles: Virgo, Piscis, Cáncer. Acepta trabajos en gobierno o enseñanza, y protege tu hogar de malas energías. Una transformación positiva te espera.

Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta: Dinero Rápido

Sagitario, el dinero llega fácil con cierres de proyectos y cambios positivos. El viernes 25 es tu mejor día; viajas rápido y celebras un cumpleaños. Sé honesto y no prometas de más. Números de la suerte: 11, 14, 22. Colores: blanco y rojo. Signos compatibles: Sagitario, Aries, Géminis. Evita fraudes y fantasías; mantén tu casa limpia y ordenada. Embarazo en puerta para los casados. Busca diferentes caminos de prosperidad con pequeños negocios.

Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Carta: Rueda de la Fortuna

Capricornio, la Rueda de la Fortuna pide decisiones conscientes. El jueves 24 es tu día para pedir un deseo que se cumplirá. Cuida la depresión y estabilidad mental; haz ejercicio y conéctate con la naturaleza. Números de la suerte: 13, 16, 28. Colores: amarillo y rojo. Signos compatibles: Virgo, Tauro, Libra. Recibes un pago inesperado y noticias de una expareja. Estudia más, come mejor y organiza tu espacio para atraer abundancia.

Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Carta: El Mundo

Acuario, el Mundo anuncia viajes y negocios con el extranjero. El martes 22 es tu día para trámites legales o de migración. No te relaciones por lástima y sé prudente al hablar. Cuida el cuello y migrañas; haz ejercicio y relájate. Números de la suerte: 21, 43, 77. Colores: rojo y blanco. Signos compatibles: Géminis, Leo, Libra. Pon un negocio de imagen o ropa, y arregla tu casa. Un reconocimiento laboral y una invitación como padrino te esperan.

Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Carta: La Estrella

Piscis, la Estrella trae magia y abundancia. El miércoles 23 es tu día para cerrar contratos o proyectos. Cuida la piel, cabello e infecciones; toma agua y vitaminas. Sé discreto y lima asperezas familiares. Números de la suerte: 06, 22, 88. Colores: rojo y amarillo. Signos compatibles: Géminis, Cáncer, Escorpión. Estudia medicina o diseño, y define propósitos claros. Embarazo o estabilidad amorosa en puerta; un trabajo nuevo y alivio de problemas llegan.