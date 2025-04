Viviana Canosa hizo explotar una bomba. Señaló gravemente Lizy Tagliani, acusándola de ladrona y vinculándola con una supuesta red de trata de menores. Estas denuncias hicieron que todos los medios de comunicación hablaran del caso, incluyendo El Trece, canal que dirige Adrián Suar y que, en las últimas horas, ha estado en el centro de la polémica, debido a que, fuentes cercanas a Telefe aseguran que este escándalo se trata de una opereta en contra de señal de las esféricas.

En este sentido, Marcelo Polino, otorgó una nota a Luis Ventura en su programa de América TV "Secretos Verdaderos", en el que reveló cómo está Lizy Tagliani en medio de este escándalo. "Me llamó Lizy hablé, si bien no somos amigos, nos conocemos hace 25 años. Lizy está en una etapa final de proceso de adopción y es un tema que la tiene muy triste", partió comentando.

"Y el último tramo de la carrera (de adopción) es el más sensible. La noté muy triste pero muy fuerte, segura, y sabe que no tiene absolutamente nada que ver en la denuncia que se la involucra", agregó Polino. "Expectante con el tema de la adopción, tema que lo han guardado mucho tiempo. Es muy delicado el proceso de adopción y esto mancha y mal. Lizy está confiada", destacó.

Viviana Canosa - Lizy Tagliani

Marcelo Polino filtró cómo fue la conversación entre Viviana Canosa y Adrián Suar

Con respecto a las denuncias de Viviana Canosa, Marcelo Polino reveló que la presentadora estaría muy estresada. "No sé cuáles son las pruebas que tiene Viviana. La denuncia que circula es todo en potencial, no hay una acusación directa a nadie. No tuve la oportunidad de hablar con ella. La hermana estuvo en mi programa de radio y me contó que está muy estresada Viviana y se había quedado sin voz", sostuvo.

En este contexto, Polino filtró cómo fue la conversación que Adrián Suar, gerente de programación de El Trece, tuvo con Viviana Canosa y confirmó que dicha charla se desarrolló entre mucha tensión y a los gritos. "Cuando tiras esto para afuera la vuelta puede ser tremenda. De hecho yo sé que las conversaciones entre Suar y ella fueron en tono más que elevado, dos arianos, no fue fácil. En el canal están enojados. Ella (Canosa) se lo prometió a Suar que no iba a hablar más en la tele ni acusar a colegas y se comprometió ir a Comorodro Py a ratificar (la denuncia) el lunes", sentenció.

Según Marcelo Polino la relación entre El Trece, Adrián Suar y Viviana Canosa están en su peor momento tras las denuncias de la conductora contra Lizy Tagliani y varias figuras del espectáculo argentino.

