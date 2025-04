Camila Homs deslumbra junto con su hija Francesca con un look total denim: crop top y jeans con tachas

Camila Homs ha vuelto a captar la atención de sus seguidores con un impresionante look "total denim" que combina estilo, modernidad y un toque rockero. La modelo y personalidad argentina compartió en su cuenta de Instagram una imagen que rápidamente dio de que hablar, luciendo un conjunto de una reconocida marca.

El outfit de Camila destaca por su apuesta monocromática en denim negro, una tendencia que sigue arrasando en el mundo de la moda. El crop top de manga larga, adornado con detalles brillantes en las mangas, aporta un aire sofisticado y atrevido, mientras que los jeans ajustados con tachas plateadas en los costados refuerzan el vibe rockero del look.

Completando el estilo, Homs optó por un moño alto que resalta su elegancia natural, posando frente a un espejo con un fondo de paneles oscuros y un cálido piso de madera.

Camila Homs deslumbra con un look total denim: chaqueta corta y jean cintura alta con tachas

Este "total denim" no solo refleja la versatilidad de Camila Homs a la hora de elegir sus atuendos, sino que también evidencia que dicho estilo es una tendencia que ha ganado fuerza en los últimos años, consolidándose como un clásico atemporal que combina versatilidad y estilo.

Francesca también deslumbró con su look

Pero no solo la ex de Rodrigo De Paul es experta en verse bien, su hija Francesca, heredó de su madre el buen sentido de la moda, pues, Camila Homs no fue sola a este local de ropa, su pequeña también la acompañó, deslumbrando con un look total black

AM