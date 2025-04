Camilo y Evaluna Montaner, una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo latino, volvieron a emocionar a sus fans con una historia tan dulce como divertida. En una visita al programa español "El Hormiguero", el cantante colombiano compartió una anécdota que tiene como protagonista a su hija.

Índigo, quien nació en abril de 2022, es la primera niña del matrimonio. Y desde antes de llegar a este mundo ya estuvo rodeada de música. Su padre, inspirado por su experiencia en la paternidad escribió “Índigo”, uno de los temas con más reproducciones dentro de sus canciones. Fue a partir de una confusión musical que la pequeña logró sembrar un divertido recuerdo en la memoria de su papá.

Así fue la tierna confusión de índigo, la hija de Camilo y Evaluna

El músico que visitó Argentina el 8 y 9 de marzo para brindar sus shows en el Movistar Arena, hoy mantiene una sólida relación junto a su esposa. Con ella es padre de dos pequeñas llamadas índigo y Amaranto. Los cuatro suelen mostrarse desde las redes sociales realizando actividades en familia y creando momentos imborrables.

Fue en diálogo con "El Hormiguero" que el artista colombiano reveló la insólita escena que vivió con su hija mayor. "Mira, mi hija tiene una situación y es que sus canciones favoritas son las de un tipo que se llama Camilo. Pero es muy raro porque ella todavía no asocia que yo vengo siendo él", contó entre risas el nuero de Ricardo Montaner.

“Entonces cuando estamos en la casa y yo agarro la guitarra y le canto su canción ella me dice ‘no, no, no, Camilo’, entonces va al speaker y le dice ‘pon Camilo’ , ahí suena mi voz y dice ‘esto es lo que yo quería’”, relató el esposo de Evaluna. La anécdota no solo robó sonrisas, sino que también mostró el lado más íntimo y cotidiano del artista, quien no duda en compartir su vida familiar con sinceridad y humor.

La pequeña hija de las figuras musicales desde su nacimiento en 2022 se convirtió en una verdadera protagonista, a pesar de que únicamente en contadas ocasiones sus padres dejaron ver su rostro. Los tres fueron inseparables hasta la llegada de Amaranto en 2024, cuando la familia se amplió y los padres pasaron a dividir su atención y cariños hacia ambas niñas.

Camilo y Evaluna Montaner junto a Índigo

Camilo y Evaluna se conocieron en 2014, y desde entonces construyeron una sólida relación acompañados de sus hijas. La tierna confusión de índigo, la mayor, sobre la identidad de su padre, hizo sacar más de una sonrisa tanto en el estudio español como en las redes sociales.

C.G.