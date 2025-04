Mirtha Legrand opinó sobre las denuncias de Viviana Canosa, apoyó a Lizy Tagliani y apuntó contra El Trece

Las denuncias de Viviana Canosa contra Lizy Tagliani llegaron hasta los oídos de Mirtha Legrand. Durante la emisión de su programa, este sábado por la noche, la flamante conductora no dudó en hablar de la polémica que ha acaparado la opinión pública estos últimos días.

En este sentido, La Chiqui tomó partido y lanzó una filosa crítica no solo a Viviana Canosa sino también a El Trece por darle espacio a un tema tan delicado como este. "El tema de la Canosa, me interesa la opinión de ustedes. Seríamos hipócritas si no hablamos del tema, toquémoslo", planteó. Seguidamente, Diego Sehinkman resaltó que el tema es muy sensible, obteniendo como respuesta de Mirtha Legrand que ella fue madrina de la boda de Lizy Tagliani, del que calificó el evento como "lindísimo".

La opinión de Mirtha Legrand sobre las graves denuncias de Viviana Canosa contra Lizy Tagliani

Seguidamente, enfatizó: "Yo estoy muy intrigada, no sé bien quién tiene razón, si hizo bien en hacer estos comentarios la Canosa. No es habitual en televisión esto, que todos los canales, diarios, revistas, todo el mundo habla del tema, porque fue bastante agresiva". Posteriormente, Mirtha tomó partido y no dudó en manifestarle su apoyo a Lizy Tagliani: "Pero bueno, yo me inclino un poco por Lizy”.

Legrand también criticó a su propio canal, El Trece, por la postura que toma la estación en el escándalo: "A mí lo que me intriga es que el canal siga con el tema. Este canal es un canal serio y siempre toma en cuenta ciertos temas… Nunca nos prohíben ningún tema, pero bueno, es un un canal importante y un diario importantísimo detrás también", sentenció.

De esta manera, el tema de las graves denuncias de Viviana Canosa llegaron hasta la mesaza de Mirtha Legrand, quien, no dudó en darle su apoyo a Lizy Tagliani, la principal afectada por los señalamientos por parte de la experiodista de espectáculos.

AM