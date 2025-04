Hace casi tres años, Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, sufrió un terrible ataque que le trajo complicaciones de todo tipo y decantó en la solidaridad de todas las personas que aman a su madre y su padre. Hoy, puede decir que su vida se ha recuperado por completo y que ha culminado una historia de esfuerzo y superación que enorgullecería a cualquiera.

Así sigue la vida de Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Mazza, tras el brutal ataque que sufrió

Era la madrugada de junio del 2022. Tiziano Gravier salía de un boliche de Rosario junto a su hermano Benicio y dos amigas, cuando dos sujetos lo atacaron al grito de “tincho”, sin mediar discusión alguna. El hijo del medio de Valeria Mazza, ya con la mandíbula quebrada por el impacto, solo atinó a proteger al más pequeño de la familia.

Las consecuencias de ese ataque fueron muy duras. El propio Tiziano Gravier comentó cómo había sido el proceso de recuperación y las dificultades que había atravesado. “La primera operación fue la fractura de la mandíbula. La segunda, porque me encontraron otra fisura y todavía tengo cuatro tornillos que me van a sacar la semana que viene”, contó en la entrevista que dio tras los hechos. Después añadió que durante las dos primeras semanas no podía hablar ni comer nada, porque le habían puesto “unas gomas” en la zona.

Valeria Mazza junto a Tiziano Gravier en plena recuperación.

Por fortuna, lo peor ya pasó y queda como un recuerdo. Uno horrible y doloroso, claro, pero que ya no puede hacerle daño. Tiziano Gravier siguió adelante con su recuperación y, no solo eso, sino que además se superó a sí mismo, logrando un hito para el deporte nacional.

En septiembre del 2024, el hijo de Valeria Mazza se consagró campeón sudamericano de esquí alpino. Gracias a esa victoria, no solo se clasificó al Mundial, sino que además trepó al puesto 34 del ranking global. Tras ese logro, Tiziano explicó que ese objetivo había sido una motivación fundamental en la recuperación de la agresión sufrida.

Tiziano Gravier compitiendo.

Tras el final del ciclo mundialista, también dedicó unas palabras a lo que había significado su participación en el mismo y sus expectativas de cara al futuro. “Estoy seguro de que el Tiziano de 10 años estaría orgulloso de poder competir con los mejores del mundo”, escribió, para después añadir que su gran objetivo es llegar a los próximos Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebrarán en Milán, Italia.

Más allá de lo deportivo, Tiziano también comenzó a tener un poco más de presencia en la televisión. Esta misma semana se lo pudo ver en ‘Los 8 escalones’, el programa de Guido Kazca, como uno de los invitados especiales que hacen las veces de jurado. El joven lució un traje impecable y se mostró como un conocedor profundo de su disciplina.

La emotiva publicación de Tiziano Gravier.

Sin dudas, la vida de Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Mazza, ha seguido de la mejor manera posible. No solo logró recuperarse del terrible ataque que le tocó vivir, sino que además creció en lo que lo apasiona, hasta convertirse en un referente para el país que compite con los mejores del mundo.