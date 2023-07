Luna en Acuario: así será el clima astrológico para el miércoles 5 de julio

Luna en Acuario. Ideal para realizar cambios e innovaciones en nuestras vidas. Acuario es la vanguardia, lo nuevo, lo que se anticipa a su época. Qué modificaciones estás necesitando hacer? Tal vez encontrar espacios de creatividad en tu trabajo, salir de la rutina, modificar horarios, sentirte más Libre.

Esta Luna trae también una necesidad de mayor independencia. Tal vez estás necesitando tener tu espacio, soltar un poco los apegos y lazos afectivos, encontrarte a vos misma. Con todo, es un momento lleno de vitalidad y energía.

Hoy es Caminante del Cielo Planetario Rojo en el Sincronario Maya

El Universo es ilimitado. Los límites están en nuestra conciencia. Se desconoce hasta donde llega el Universo, los científicos intentan esbozar teorías sobre el fin del Universo, pero aún no han podido probar donde se termina. Y la razón es porque el Universo no tiene límites. Como estamos acostumbrados a pensarnos en un mundo material en 3D (alto, ancho, largo), de la misma manera concebimos un Universo que tiene un fin en alguna parte. Pero si la tercera dimensión es solo una parte de algo mucho más grande y complejo, que no somos capaces de comprender. Entonces los limites están en tu conciencia, eres lo que crees.

AFIRMACION DEL DIA

Soy un ser expansivo e ilimitado. Cada día supero mis propios límites.

