Artifica, el emprendimiento de joyería más viral de Argentina

Juana, ¿cómo fueron los inicios de tu marca?

Hace tres años atrás despertó en mí un interés repentino por la joyería. Siendo una obsesión, en lo único que podía pensar era en cómo conseguir herramientas necesarias para realizar las joyas que tenía en mente. Sin realizar ningún curso y después de mucho esfuerzo logré realizar la primera pieza.

Mi idea no era tener un emprendimiento grande, simplemente le hice un instagram para venderle a conocidos. Al mes de las publicaciones en Instagram y TikTok la marca ya tenía más de 1,2 millones de visitas en las redes. Esto fue un momento muy estresante ya que no esperaba tanto interés por mis joyas. Me hablaban desde España, Chile, Uruguay, Perú y otros países hispanohablantes para comprar. ¡Yo ni sabía cómo mandar a toda la Argentina!”

¿Cuál es el producto estrella de Artifica?

Un año después de la creación de Artifica lancé mi producto estrella: un anillo para personalizar el estetoscopio. Un producto totalmente innovador y nuevo en el país que fue furor entre los estudiantes de Medicina de la UBA, y luego en otras universidades. Se trata de un anillo que, ademas de ser un lindo accesorio, permite personalizar el estetoscopio para que tenga un diferencial y no se pierda.

¿Actualmente te enfocas totalmente a tu emprendimiento?

Por meses estuve limitando el stock para que el nivel de ventas no me impida estudiar, hasta que me llevó a replantearme la carrera. Allí, decidí cambiar el rumbo de mis estudios y comencé la carrera de Marketing, enfocándome 100% en Artifica.

¿Cómo fue la etapa de expansión de tu marca?

Después de un crecimiento exponencial, Artifica se transformó de un emprendimiento en el living de la casa a una empresa con oficina propia, con siete empleados y envíos en toda Argentina y Uruguay. Además de tener muchísimo reconocimiento en redes y videos con mas de 10 millones de visualizaciones.

En la actualidad, Artifica es reconocido en todo el país y soy invitada a radios y eventos para contar mi experiencia en el mundo emprendedor, inspirando a otros.

Datos de contacto:

Instagram: @artifica.arg

TikTok: @artifica.arg

Mail: [email protected]

Sitio web: https://artifica.com.ar/