Chenoa Deco: Transformando Hogares con Estilo y Elegancia

CREDITO CARAS

Hace tres años, Chenoa Deco nació de la pasión de su fundadora por la decoración del hogar. María, quien comenzó su carrera en una empresa de fabricación de muebles de baño hace 12 años, encontró en este mundo una fuente de inspiración y conocimiento. “Ahí fue que conocí este mundo y me gustó tanto que empecé, por mi cuenta, a nutrirme de conocimientos, saber más y poder dar mejor servicio a los clientes”, comenta.

El camino hacia el éxito no ha sido fácil. El mayor desafío para María fue dejar la empresa en la que trabajaba para iniciar su propio emprendimiento. “A pesar de contar con todos los conocimientos y recursos, pensaba que no me iba a ir bien. Una vez que pasé esa barrera, vi todo el potencial que tenía y de ahí puse toda mi energía en el proyecto”, recuerda.

Chenoa Deco se distingue por su línea de productos minimalistas, diseñados para adaptarse a diversos estilos de hogar. “Busco que se adapten a varios estilos que tenga el hogar. Suman estilo, elegancia y sin dudas brindan una linda decoración al espacio”, explica María.

Para María, la decoración del hogar va más allá de lo estético; es una forma de mejorar la calidad de vida. “El hogar es nuestro refugio que nos brinda seguridad y bienestar. Es el reflejo de nuestra personalidad y emociones”, afirma. En Chenoa Deco, se esfuerzan por transmitir este valor a sus clientes, ayudándoles a imaginar cómo cada producto puede transformar su espacio y aportar un toque personal y acogedor.

Chenoa Deco sigue creciendo, impulsada por la pasión y dedicación de su fundadora, y continúa transformando hogares con estilo y elegancia.

Datos de Contacto:

Instagram: @chenoa.deco

Web: www.chenoadeco.com.ar