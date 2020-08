CondesasDeco: el color de tus espacios

CondesasDeco nació en 2016, con una idea totalmente diferente a la que se encara hoy en día. La imaginación de su fundadora, Paola, comenzó a navegar en el proyecto en sus inicios por hobby en un taller de tapicería. Hoy charla con Caras y nos cuenta como ha evolucionado el espacio. “Siempre me gustó lo relacionado al tema del hogar, decoración y restauración. Entonces comencé con muebles, abrí un showroom, no me funciono, y me di cuenta de que debía darle otro giro al negocio”, destaca la emprendedora sobre su experiencia.

Desde la marca comenzaron productos textiles en decoración y luego fueron incorporando más artículos la cartera de productos. “Comencé a conocer aquellos que iban a perdurar en el tiempo y otros que ya no hacemos; es cuestión de ir renovándose. Nuestro objetivo siempre fue y será, que en todos los rincones del hogar haya una historia que contar, donde nuestros productos sean parte de la misma”.

En CondesasDeco apuntan a un amplio público: desde personas que viven solas, parejas jóvenes, hasta familias. “Todos tienen una historia distinta que permanece en su hogar y lo hace único. La personalización de cada ambiente es fundamental para nosotros”, remarca Paola.

¿Qué servicios y productos tienen a disposición?

Tenemos todo tipo de decoración textil, cortinas tradicionales, roller, acolchados, mantas, almohadones, fundas y cubre somier. Con todo ello, ofrecemos asesoría personalizada, donde le sugerimos al cliente, según su ambiente y gustos, lo que mejor podría quedar en ese lugar.

¿Cuál consideran que es su diferencial en el mercado?

Nuestro diferencial sin duda es la personalización en cada uno de nuestros productos de diseño. Todo lo que hacemos es único, nada es estandarizado, ni las medidas, ni las texturas o colores, todo es diseñado a medida de cada cliente.

¿Cuáles son los métodos de asesoramiento, consulta y venta?

Nuestros métodos de asesoramiento van desde simples mensajes, llamadas y hasta videollamadas, también vamos presencialmente a los hogares de los clientes y obras en construcción, para hacer un asesoramiento más completo. Con lo que respecta a las ventas somos una marca 100% online, por lo que nuestros métodos son digitales, desde redes sociales, hasta nuestra página web. Recibimos consultas por todas nuestras vías de comunicación a las que tenemos la peculiaridad de responder rápido.

¿Cuáles son las problemáticas más comunes por resolver?

Lo más frecuente es que los clientes, en muchas ocasiones, se encuentran indecisos, o no saben cómo armar una estética entre colores y texturas, por lo que muy frecuentemente, recurren a dejarlo en nuestras manos. Nosotros decidimos que sucederá en ese espacio, lo cual, siempre es un desafío para que nuestras propuestas sean aceptadas y que el cliente este contento con el resultado. Hasta el momento siempre tuvimos éxito en ese aspecto, todo lo que hacemos, es con mucha pasión y dedicación.

La calidad de servicio suele ser muy importante. ¿en dónde les gusta poner el foco?

La calidad de nuestro servicio es la base de nuestros productos, ya que no solo vendemos, sino que se hace un trabajo con los clientes donde constantemente interactuamos de distintas formas para brindar un servicio de asesoría integral. Nos encontramos con clientes que ya tienen idea de cómo quieren cambiar un ambiente y nos entrega la información para realizarlo, pero también con otros que nos preguntan cómo pueden combinar, colores, texturas dentro de un espacio que quieren cambiar.

Nuestro foco está abocado en el cliente y sus preferencias, lo que le sea funcional, darle opciones para que tenga la posibilidad de elegir entre lo que más le gusta.

¿Cuál es el vínculo que se genera con el cliente? ¿Qué inquietudes o pedidos les acercan?

El vínculo que se genera es increíble, ya que el cliente nos muestra algo muy preciado como su hogar, ya sea en fotos, videos o yendo a visitarlos. Estamos ingresando en su círculo más íntimo, en su día a día ¿Qué mejor que eso?

Diseñamos espacios que cumplen un rol en su vida, logramos tener una relación muy simpática con todos ellos. Nos acercan pedidos e inquietudes de todo tipo…

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?

Cuando los clientes reciben sus productos y nos agradecen, su reconocimiento nos impulsa a ser mejores.

¿Cómo se proyectan? ¿Qué es lo que viene a futuro en la marca?

Siendo la mejor tienda de diseño online, trabajamos día a día para lograrlo. En un futuro queremos desarrollar más nuestra red y tener un punto de referencia en cada provincia.

Conoce más en www.condesasdeco.com o en su perfil de Instagram: @condesas.deco.

Para contacto: ventas@condesasdeco.com - Whatsaap Bussines 1135833346.