D todo multirubro, te acompañamos todo el año

¿Cómo fueron los inicios de la empresa?

El proyecto comenzó en el 2009, por medio de mis padres. Lo recuerdo bien, estábamos junto a mi familia estacionados frente al supermercado que ellos tenían, tomando mate y pensando como llamarlo. Entonces, fue mi mamá quien dijo: “D todo”.

La realidad es que el nombre lo describe a la perfección, es interesante la variedad de cosas que uno encuentra. En eso pensaron mis padres, que las personas puedan encontrar todo en un solo lugar.

En ese entonces, ya por el año 2010 arranqué la secundaria y comencé a interesarme en el mundo del negocio. Lo hice parte de mi rutina y desde entonces jamás lo dejé.

10 años más tarde, todos nos vimos afectados por la pandemia. Eso y sumado que ellos ya no tenían tiempo para viajar, me ofrecieron ocuparme por completo del negocio. Fue entonces cuando me propusieron comprarlo. Fue un desafío enorme y del que todos los días sigo aprendiendo.

¿Qué ofrecen al público?

Tengo un equipo de trabajo que está conformado por otras dos vendedoras que me ayudan en el trajinar diario. Juntas nos dedicamos a la venta minorista de Bazar, Librería, Juguetería y Marroquinería. Las tareas en el local no son fijas, trato de que todo sea dinámico y lo bueno del negocio es que continuamente se está renovando.

Algo que tuve como pendiente este año fue tener una tienda online. Nos llevaba mucho tiempo atender las consultas de Instagram y todos los días crecía la demanda de parte de los clientes.

También reconvertimos por completo lo que era el depósito para sectorizar la parte de carteras, valijas, billeteras y estamos muy conformes con el resultado, ofrecemos productos de gran calidad.



¿Cómo se proyectan de cara a los años venideros?

Tenemos como objetivo incorporar un nuevo local comercial en nuestra ciudad. De esta manera separaremos el rubro para profundizar más en cada uno. Pensábamos en concretarlo este año pero suponemos que será para el próximo. Ya estamos trabajando en ello, compramos algunos muebles y otros los estamos diseñando a nuestro gusto y necesidad.

Va a ser algo muy innovador, como todo lo que emprendemos.

Datos de contacto:

Tienda: dtodomultirubro.empretienda.com.ar/

Instagram: dtodomultirubrosansa_by_sofiam

E-mail: [email protected]

Teléfono: +54 3454038909

Ubicación: San Salvador – Entre Ríos