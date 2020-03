Pauline Diseño: Proyectos que enamoran by Pau Gachie

Pau, ¿cuándo empezaste a ejercer la profesión? ¿Qué te inspiró?

Me recibí de Diseñadora de Interiores en el año 2008 y durante casi diez años estuve trabajando en diversos rubros que nada tenían que ver con el Diseño. Como le pasa a cualquier emprendedor, antes de poder estar afianzado y salir a buscar sus sueños: contar con un ingreso fijo y el miedo a dar el paso de trabajar en forma independiente. Siempre intentaba hacer algo relacionado a mí Profesión.

Finalmente, me independicé por completo hace tres años. Comencé haciendo ambientaciones de eventos, y en paralelo algunos proyectos de Interiorismo, hasta que pude enfocarme de lleno a la Decoración. De chica, me gustaba dibujar planos de casas, fanática del juego The Sims, y así fui descubriendo mi pasión por la transformación de espacios.

¿Cómo ves tú evolución como profesional desde tus primeros trabajos hasta los actuales?

Creo que es tan importante estudiar la carrera, como también la experiencia. Lo que aprendí como estudiante de Diseño de Interiores fue fundamental, me dio las herramientas para empezar a desarrollarme. Luego, con las distintas obras, fui aprendiendo como manejarme en el campo laboral. Al principio, no tenía confianza, seguridad y eso justamente se va adquiriendo con el tiempo.

Por eso es clave animarse y arrancar, para que la famosa rueda empiece a girar! Obvio que no soy la misma que fui en los primeros trabajos, la confianza hace que hoy me desenvuelva de otra forma. Nunca dejé de aprender, cada proyecto me enseña algo nuevo. Creo que esto es una de las cosas más atractivas de esta profesión, hacer siempre algo distinto y arriesgarse al resultado.

¿Que te piden tus clientes, actualmente? ¿Suele coincidir con las propuestas que vos imaginas para ellos?

Una de las frases más repetidas por mis clientes es: “Quiero que mi casa se vea linda, pero quiero vivirla, que no sea una foto de revista”. Ese es el mayor desafío que tenemos los Diseñadores, lograr que lo estético sea a la vez funcional, para simplificar el vivir de las personas que van a hacer uso de esos espacios. La gente que llega a mí, por lo general ya conoce mi estilo (que ven por mi Instagram).

Creo que cada diseñador, tiene su estilo. Obviamente adapto el proyecto a cada cliente. No siempre se llega a un punto en común de entrada. Es el día de hoy que me sigue costando, a veces, decirles que no a algo que ellos creen que está buenísimo. En esos momentos recuerdo que si contratan mi servicio, es justamente, para que les de mi opinión y sinceridad cuando considero que algo no les va a beneficiar.

¿Prestigio y Sherwin Williams te propusieron tener tu propia paleta de color, como fue esto?

Si, Prestigio me propuso crear una paleta de color junto a Sherwin Williams. Se imaginan que cuando me dijeron eso ¡salté en una pata! Es el día de hoy que no lo puedo creer cuando paso por una sucursal de Prestigio y veo el muro con mis colores y fotos de mis proyectos. La paleta tiene 12 colores, inspirados en la ciudad de New York. Mis seguidores y clientes me mandan fotos con los colores aplicados en sus casas y yo muero de felicidad.

Por ultimo Pau, ¿qué es el Team Pauline?

Jaja, #ElTeamPauline es la comunidad que se fue armando y que crece día a día en mi cuenta de Instagram. Hoy en día son aproximadamente 80.000 personas. Creo que somos un equipo, que así como yo les doy contenido, ideas de deco, ellos me ayudan muchas veces a elegir mediante votaciones, me acompañan diariamente en mis proyectos.

Es una comunidad increíble de gente que no conozco pero que me transmiten muchísimo amor y buena energía. Es complicado estar en una obra, hablando con los distintos gremios y a su vez sacar el teléfono y empezar a hacer historias, pero sé que realmente ellos lo esperan, siguen los avances como si fuera una serie y a mí me encanta interactuar con ellos.

¿Qué pregunta eligieron ellos para que respondas en esta nota?

Las preguntas que más hicieron: ¿Cómo llegué a donde estoy hoy, y cómo me imagino en unos años? La verdad jamás imaginé estar donde estoy. Lo que si siempre tuve en claro, era que quería tener mi propio emprendimiento, vivir de lo que me gusta hacer. Me costó mucho lograrlo, fueron diez años trabajando de otras cosas (recepcionista, vendedora, etc.).

Las redes me facilitaron mucho hacer visible mi trabajo. En cuanto al futuro, no tengo ni idea, ¡jaja! Soy más de dejar que las cosas vayan fluyendo. Tengo miles de ideas en la cabeza, y a veces me encantaría tener más tiempo para todo lo que me gustaría hacer. Por el momento estoy muy feliz, por todo el camino recorrido y muy agradecida a todos los que me acompañan en esto: mi familia, amigos, colegas, y al Team Pauline.

Para contacto: info@pauline.com.ar

Conoce más ingresando en su perfil de Instagram.