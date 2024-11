“25 de Noviembre: Conmemoración del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la Mujer”

CREDITO CARAS

Fue en la Asamblea General de las Naciones Unidas donde se estableció esta fecha en 1999 para recordar el asesinato de las hermanas Mirabal Patria, Minerva y Maria Teresa o también conocidas como Las Mariposas en República Dominicana durante la dictadura de General Rafael Trujillo. Los objetivos de esta conmemoración son: Denunciar la violencia que se ejerce contra las mujeres en el mundo, reclamar políticas para erradicarla, generar sensibilización y prevención sobre esta problemática social.

En Argentina, es especialmente significativa debido a la intensificación de los movimientos feministas y la creciente visibilidad de los problemas relacionados en forma directa o indirectamente con la violencia de género. Esta visibilidad ha permitido que diversos aspectos sean reconocidos y discutidos en la sociedad contribuyendo en forma diaria a un cambio cultural y a la sensibilización en general aun cuando haya una serie de discursos negacionistas con respecto a las existencias de las violencias.

A continuación me resulta interesante hacer una breve descripción sobre los distintos Tipos de Violencias de acuerdo a la Ley Nº 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales a saber Física: golpes, empujones, tirones de pelo, romper objetos, etc cualquier tipo de acción que le provoque dolor a la mujer; Psicológica: busca causar daño emocional y disminución de la autoestima incluye el control, los celos, los insultos, otros, Sexual: Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción; Económica y Patrimonial: se manifiesta a traves del control del dinero de la mujer o la pérdida, sustracción, destrucción, retención, etc sobre instrumentos de trabajo, documentos personales.

La combinación entre los distintos tipos y sus modalidades es parte de lo que lleva a la mujer a la confusión de lo que vive en ese vínculo sea una pareja o expareja agresora. Por otro lado, la problematica de la violencia contra las mujeres ha puesto en evidencia la complejidad a la hora de pensar en las intervenciones y acciones estan relacionados con la estigmatización, la falta de politicas con perspectiva de genero, la negación de recursos económicos, programas de acompañamientos, la ausencia de un sistema judicial que no da respuestas concretas a las demandas de las mujeres.

En conclusión el 25 de noviembre es un día de conmemoración para seguir visibilizando esta problemática a nivel mundial y en la Argentina es necesario abordar las causas de las violencias, las distintas vulnerabilidades que atraviesan a las mujeres, la necesidad de incrementar las campañas sobre sensibilización y prevención en un contexto hostil y retroceso en políticas de género.

