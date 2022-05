A pesar de la inflación galopante, los condominios en Miami siguen vendiéndose en Abril

CREDITO CARAS

¿Miriam observas algún cambio inmediato en lo que está ocurriendo en Florida?

Hasta que veamos que las nuevas propiedades superen a las propiedades activas constantemente mes tras mes, nuestro mercado continuará con su trayectoria actual incluso ante el aumento de las tasas de interés. Los compradores de viviendas con un flujo de caja positivo, empleos sólidos y un alto valor patrimonial se están mudando para vivir en el sur de Florida. Cambio al trabajo desde casa, la expansión de tecnología financiera de Miami y su estatura como el destino número 1 de los Estados Unidos para compradores de viviendas en todo el mundo continúan impulsando la demanda.

¿Cómo impacta lo que está pasando en la economía en Real Estate, especialmente en la Florida?

El Real Estate en Mami tuvo un impacto económico local de $355 millones solo en marzo de 2022.

Cada vez que se vende una vivienda impacta en la economía: Ingresos generados por industrias inmobiliarias (comisiones, honorarios y gastos de mudanza); gastos relacionados con la compra de vivienda (muebles y gastos de remodelación); multiplicador de gastos relacionados con la vivienda (ingresos obtenidos como resultado de la venta de una vivienda vuelve a circular en la economía); y la nueva construcción (ventas de viviendas adicionales inducen una mayor producción de viviendas).

¿Cómo podría manejar el sistema el aumento vertiginoso de los precios de las viviendas, las tasas hipotecarias y los precios de los alquileres simultáneamente?

Algunos creen que no puede. Todavía no estamos en una burbuja inmobiliaria, pero nos estamos acercando a una si los precios continúan aumentando al ritmo actual. Algunos mercados verán una corrección si las tasas hipotecarias continúan aumentando, en las que las ventas caerán y los precios seguirán. No espero que el mercado experimente una gran caída o un aumento en las ejecuciones hipotecarias.

Los precios podrían caer entre un 5% y un 15%, según el mercado inmobiliario local. Las áreas con economías en apuros sin los buenos trabajos necesarios para atraer nuevos residentes, probablemente verían mayores caídas de precios. Los precios ya están cayendo en lugares como Toledo, OH y Rochester, NY.

Pero los compradores que esperan algún alivio en los precios probablemente se sentirán decepcionados. Incluso si los precios caen, los compradores de viviendas aún tendrán que pagar pagos hipotecarios mensuales más altos. Las tasas han aumentado tanto, tan rápidamente, que probablemente compensarán con creces los precios más bajos, lo que les costará a los compradores de vivienda aún más dinero.

Las comunidades más deseables con una gran cantidad de trabajos de fabricación y tecnología bien remunerados, como Florida, podrían ver cómo los precios siguen aumentando.

Ahora estamos empezando a ver a las personas estirar sus presupuestos. El mercado parece más espumoso que hace solo seis meses.

¡Es probable que los precios sigan creciendo, por ahora!

