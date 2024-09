Abogada Leonela Gisel González

CREDITO CARAS

Dra. González, ¿cuáles son las especialidades en las que te desempeñas en tu profesión?

Soy Abogada y mi lema profesional es "Me encanta defender tus intereses". Creo que la pasión por la Abogacía es el pilar fundamental para lograr no solo la mejor solución para tu caso concreto, sino que me permite ir más allá del problema jurídico para poder ahondar más en tu persona, mirar lo sistémico. Ser Especialista en Infancia, Adolescencia y Familia como también ser Mediadora, me brindan herramientas más holísticas para poder hacer un análisis no solo de la norma en sí, sino también social y filosófico, para que, el problema familiar que tanto te aqueja, no solo se le encuentre una solución desde lo legal sino que también más humano. En otras palabras, lograr que la otra parte, por ejemplo, reconozca lo buena mamá o papá que sos, como te ocupas de tus hijos, el tiempo que le dedicas a la crianza de ellos.

¿Qué otros servicios brindas como Abogada?

Tomar casos de familia no es lo único que hago, también soy mentora de colegas y realizo cursos para profesionales que quieran perfeccionarse en el derecho de las familias, laboral y civil, además de enseñar cómo lograr tener tu propio Estudio Jurídico.

A su vez, soy nueva en el mundo de las speakers, por lo tanto me verán más seguido en las tarimas, dando charlas en empresas, realizando conferencias presenciales y virtuales para llevar mi mensaje a cualquier rincón del mundo. Soy fiel creyente de la igualdad de género y de oportunidades y quiero iniciar una conversación global al respecto.

Datos de contacto:

Instagram: leonelaggonzalez.ok

LinkedIn: Leonela Gisel Gonzalez

Teléfono: 341-3428744