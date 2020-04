PSYCH-K® una novedosa manera de reprogramar tu mente

En las sesiones de Activa tu Potencial se abordan todo tipo de situaciones que puedan estar limitándonos, para crear percepciones que nos abran a nuevas posibilidades en nuestras vidas. Hoy Juan Llamosas le cuenta a Caras sobre cómo funciona PSYCH-K® y en que ayudan esta serie de procesos a las personas que buscan nuevas soluciones.

“PSYCH-K® es un proceso no lineal que acompaña la complejidad de la mente, quien busque resultados lineales puede frustrarse rápidamente”, nos comenta Juan.

Sesiones de PSYCH-K® Online

Son una manera simple y potente de liberarte de limitaciones subconscientes y enfocarte en los cambios que quieras para tu vida. PSYCH-K® es una serie de procesos que acompañan a resolver lo que nos limita a nivel subconsciente de nuestra mente. Una manera de cambiar nuestro mindset para poner a funcionar la mente a favor de los cambios que queremos.

Fue originado hace 30 años por el americano Rob Williams de una manera que él llamó “descargas intuitivas” en la que se le fueron presentando una serie de comprensiones y ejercicios llamados “balances” que nos permiten con pasos específicos a cambiar e integrar creencias, metas y percepciones en el subconsciente de la mente.

El Dr. Bruce Lipton, autor de “La biología de la creencia”, afirma “El subconsciente es un procesador de información mucho más rápido que la mente consciente y utiliza entre el 95% y el 99% del tiempo la información ya almacenada desde nuestra niñez como un referente. Por eso cuando decidimos algo conscientemente como, por ejemplo, ganar más dinero, si nuestro subconsciente contiene información de que “es muy difícil ganarse la vida”, no lo conseguiremos. Sin embargo, podemos cambiarla".

¿Cómo comenzó este proyecto?

Luego de varios años explorando técnicas de transformación, sentía que había un espacio al que aún no podía llegar, o que no se lograban cambios sostenidos en el tiempo. Y en PSYCH-K® ví el potencial y la manera con la que me gusta acompañar, con rapidez, efectividad y donde el compañero que recibe el proceso lo hace desde su propio poder personal. De esta manera pude ir descubriendo la complejidad de la mente en todas sus variables.

Dentro de las más conocidas, tenemos consciente, subconsciente y superconsciente; hemisferio izquierdo y derecho; cerebro reptil, límbico y racional; la variable del tiempo, memorias de todo tipo, percepciones visuales, auditivas y kinestésicas, y diferentes niveles de compresiones objetivas, subjetivas, simbólicas y holísticas. Todo esto hace al desafío de reprogramarnos una invitación a confiar y entregarnos a esta maravillosa complejidad.

A las sesiones acuden personas con todo tipo de inquietudes y situaciones a resolver, desde temas emocionales, estados de ánimo, autoestima, relaciones, desafíos de trabajo, proyectos, dinero, capacidades, temas espirituales y condiciones físicas, ya que quien resuene con las comprensiones que vienen de las neurociencias y la epigenética, que demuestran que nuestra mente tiene la capacidad de afectar nuestro cuerpo, también pueden encarar procesos de salud con este tipo de procesos.

Cada vez son más los resultados que voy experimentando en mí y siendo testigo de los que van sucediendo en otras personas, entre ellos percepciones sobre relaciones familiares y de pareja, donde pueden observar con claridad como se desaparecen emociones antes asociadas como tristezas, enojos o miedos y cómo solo queda tranquilidad o una sensación de desapego a eso que antes limitaba.

También he visto resultados claros en cierre de ciclos y duelos, que no solo aportan paz a la persona sino también que abren caminos a lo nuevo. Cambios concretos en situaciones de trabajo y generación de recursos. En mi caso voy observando como mi vieja “mente pobre” va transformándose en “mente abundante” donde vivo mi relación con la energía del dinero de una manera totalmente diferente a la que fui programado por mi familia y mi sociedad. Y se expresa claramente en mis ingresos, en mi enfoque en trabajar de lo que me gusta y en mi nueva inteligencia para hacer inversiones.

¿Cuál consideras que es el diferencial de esta serie de procesos?

Por un lado es su velocidad, un balance puede requerir de 5 a 10 minutos y en una sesión pueden abordarse varios temas. Pueden tomarse en formato presencial y online a través de video llamadas a cualquier parte del mundo.

Y uno de los puntos que la hace particular es que utiliza la herramienta del test muscular kinesiológico, una técnica que se utiliza en varios abordajes y que permite una conexión directa con el subconsciente a través de la respuesta que generan los músculos de nuestro cuerpo. Esto permite que cada paso que damos en una sesión no quede librado a la interpretación del facilitador ni a la del compañero que la recibe.

Por otro lado, cada tema que se aborda surge de la propia decisión del compañero. Como facilitador simplemente acompaño con el paso a paso, sintonizando con los ritmos de cada persona y su propio poder de decisión sobre los cambios que quiera para su vida. Esto genera un espacio de amigabilidad y confianza que hace que cada sesión sea una experiencia donde ambos terminamos con una sonrisa.

Una de las resistencias a utilizar este tipo de procesos, y que tiene mucho sentido, son las preguntas ¿será seguro hacer cambios en el subconsciente? ¿lo que ya me funciona bien podría ser alterado? Para ello PSYCH-K® tiene uno de los testeos dónde pregunta a nuestra mente superconsciente, también llamada Yo superior, mente intuitiva, o espíritu, si es seguro y apropiado hacer los cambios. En caso de no serlo, no se avanza y se continúa por otro lado.

En síntesis, PSYCH-K® nos permite poner a trabajar la mente a nuestro favor para dejar de ser víctimas de nuestras propias percepciones y así activar esos potenciales que nos permiten vivir nuestra vida al máximo.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que obtenés?

Poder ser testigo de cómo renace la confianza, la claridad y la intuición en las personas y cómo van conectando con su propio poder personal. La vida es corta y todos nos merecemos vivir sacándole el máximo provecho a cada instante.

Para contacto: Juan Llamosas - +54 9 11 2238-6996.

Conoce más www.activatupotencial.com o en su perfil de Instagram.