Adrián, ¿cómo fueron los inicios de tu empresa y con qué finalidad la llevaste a cabo?

Adrián Elterman Propiedades nació en un momento difícil de mi vida, en el que debía tomar decisiones cruciales y definir un camino a largo plazo, en medio de un entorno en constante cambio. Siempre con la fuerza de empuje que me caracteriza a mí y a mi familia, tomé la decisión de abrir una inmobiliaria, teniendo en cuenta que a lo largo de mi vida había hecho las relaciones necesarias como para llevar ese desafío a cabo, apoyándome en personas de confianza.

Pude ver un negocio lleno de posibilidades dentro de un sector que me apasionaba. Fue entonces cuando pude fusionar mi sueño de emprender con una pasión profunda por la construcción y el desarrollo. Tenía una visión clara de cómo podía aportar un valor agregado a algo tan esencial como la vivienda, satisfaciendo las necesidades del consumidor y ofreciendo algo más allá de lo convencional. En una industria donde la confianza es fundamental para el éxito, apunté siempre a construir una marca sólida basada en los pilares de la seriedad, la experiencia y el trato con los clientes como parte de mi familia.

¿Qué servicios ofrecen al público?

Los servicios que brindamos a nuestros clientes son: Inversiones de Pozo; Prestación de Dinero por %; Inversiones en Bienes Muebles; Asesor Inmobiliario en Compra y Venta de Propiedades; Asesor en Subastas Judiciales; Constructor y Desarrollador y Sucesiones.

¿Cómo proyectas a tu marca en el mediano plazo?

Proyectamos ser líderes en el mercado Real State y de construcción. Apuntamos a potenciar nuestras fortalezas, seriedad, experiencia, calidad de producto, diseño y aumentar el alcance de la empresa a nivel nacional.

Nuestra visión se basa en la construcción de relaciones sólidas y duraderas con nuestros clientes, socios y la comunidad en general. Fomentaremos un ambiente de colaboración y confianza, donde cada interacción sea un paso hacia la construcción de lazos duraderos y mutuamente beneficiosos.

Un momento significativo en nuestra historia fue la renovación del estadio del club Atlanta en Villa Crespo, al lado del Movistar Arena. Desde chico que soy simpatizante del club y este proyecto, que aún sigue en obra, es una prueba de la capacidad y el compromiso que le ponemos a lo que hacemos y cada cosa en la que nos involucramos.

Desarrollamos el diseño y la dirección de la construcción de palcos, fachadas y mejoras en la platea y tribuna. Esto nos está otorgando una visibilidad crucial y nos ayudará a consolidar nuestra posición en el mercado.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Mi factor diferenciador es la energía que pongo a cada cliente/proyecto que recibe la empresa. Todos los clientes son tratados como únicos y valiosos, sabiendo que cuentan con mi dedicación y responsabilidad personal para lograr los objetivos propuestos exitosamente. Es mi compromiso personal asegurarme de que cada cosa que nos proponemos, se logre con éxito, en el tiempo acordado y cuidando al cliente como parte de esta gran familia.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Por supuesto, como todos, he cometido errores en mi camino. En ocasiones, confié demasiado en personas que no lo merecían. Aunque esta confianza es una parte integral de mí ser, he aprendido a través de la experiencia a equilibrarla y a no sufrir desengaños, un aprendizaje constante que me ha ayudado a crecer tanto a nivel personal como profesional.

Datos de contacto:

Dirección: Serrano 405- CP1414- C.A.B.A

Teléfono: 4-854-4883-

Celular: 155-182-8604-

Mail: [email protected]

Web: www.eltermanpropiedades.com

Facebook: Elterman Propiedades