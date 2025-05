Fernanda Metilli fue la protagonista de una nueva entrevista en +Caras (Caras TV) con Héctor Maugeri, donde habló a corazón abierto sobre su vida, su carrera y las decisiones personales que la definen. Con 40 años, la actriz y comediante nacida en Tandil compartió su visión sobre la maternidad y explicó por qué eligió no tener hijos.

Fernanda Metilli explica por qué no quiere tener hijos

“La verdad, sería muy egoísta traer una persona al mundo si tengo claro que no quiero”, dijo con total honestidad. “No encuentro un para qué. Me encanta mi vida así como está, no me hace falta y es una responsabilidad muy grande”, aseguró.

La artista, que desde los 14 años encontró en el humor una herramienta para salir de la timidez, se convirtió en una figura destacada del stand up y el teatro. Hoy protagoniza Empieza con D, siete letras, una comedia dramática dirigida por Juan José Campanella que se presenta en el Teatro Politeama de Buenos Aires, junto al reconocido actor Eduardo Blanco.

Fernanda Metilli en +Caras: “No encuentro un para qué. Me encanta mi vida así como está”.

Durante la entrevista, también habló sobre su pareja, Agustín “Rada” Aristarán, con quien lleva más de diez años de relación. Juntos comparten el amor por la comedia, pero también una forma muy personal de vivir la vida. Ante la consulta de Maugeri sobre cómo reaccionó Rada a su decisión de no tener hijos, Fernanda fue clara: “A Agustín no lo decepcionó esta decisión. Cero. Por eso estamos juntos hace once años”.

El humorista ya es padre de Bianqui, una joven de 19 años. “A mí él me dijo: ‘No tengo el deseo de cumplir el sueño de ser padre porque ya soy padre’. Las veces que lo hablamos, me dijo: ‘Tener un hijo con vos sería maravilloso, no tengo dudas de que sería muy divertido, pero respeto que vos no quieras’”, contó la actriz.

Agustín Aristarán y Fer Metilli junto a Blanca, la hija del comediante.

Sobre la maternidad, Metilli fue directa: “Nunca me imaginé como mamá. Admiro a las madres, pero no lo romantizo y nunca me despertó nada”. Y dejó en claro que si alguna vez cambiara de opinión, ya sabe qué camino tomar. “Lo tengo muy en claro. Si en algún momento realmente quiero y puedo, adopto”.

Fernanda Metilli eligió hablar sin vueltas y dejó claro por qué eligió no tener hijos y no se arrepiente. Con una vida plena, una carrera en constante crecimiento y una mirada firme sobre lo que quiere (y lo que no), se planta como una mujer segura de sus decisiones, en un mundo donde todavía muchas veces se espera lo contrario.