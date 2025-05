Zaira Nara es una de las influencias más importantes de la moda en la Argentina. Con un estilo cowgirl, marca los colores terrenales y el uso de las botas en varios de sus looks. Por eso, es de las más observadas por los amantes de la moda como inspiración a diferentes formas de uso del calzado. En las últimas historias que compartió en su Instagram, la modelo decidió mostrar un pantalón recto y cómo lo acomodó para que sea estilo bootcut, ideal para que se luzcan la elección de botas.

Zaira Nara

¿Cómo hacer un jean bootcut con botas? El tip de Zaira Nara

Las últimas semanas de Zaira Nara estuvieron intensas y llenas de polémicas. De forma sorpresiva, se dio a conocer su separación con Facundo Pieres, el polista con el que se prometían una vida juntos. Tras esta noticia, la modelo tuvo un viaje laboral a playas paradisíacas, que provocaron la envidia de todos. Entre bebidas alcohólicas y reconocidas marcas de ropa, Nara disfrutó de sus amigos, la diversión, y lo mejor de la moda para actividades al aire libre.

Zaira Nara

Sin embargo, volvió de su escapada y decidió mostrar los tips para lucir mejor en la temporada de las bajas temperaturas. La modelo suele usar sus redes sociales para compartir ideas y estilos que pueden ir con sus seguidores, para cualquier evento que se tenga. Por eso, se volvió una de las influencers más observadas por los usuarios. En esta ocasión, volvió a darle importancia a las botas, y demostró cómo hacerlas lucir con cualquier tipo de pantalón.

Zaira Nara

La mejor manera es utilizar un corte ankle bootcut, ya que llega justo al comienzo del calzado y permite al usuario modelar las cañas cortas. Sin embargo, existen algunas cañas altas que terminan siendo tapadas por los pantalones. Ante esto, Zaira lució un conjunto de top negro manga larga con jean verde militar y botas marrones. Para que se lucieran mejor, arremangó y escondió dentro de la caña a la cantidad de tela que le prohibía mostrar su elección en totalidad.

Sin dudarlo, los seguidores halagaron el look elegido y destacaron la idea para poder utilizarla ellos mismos. Zaira Nara no duda en compartir todo lo que aprende en la industria fashionista, para que los amantes de la moda puedan replicarlo y la ropa no sea solo una forma de demostrar el lujo y la personalidad, sino que también sirva para estar cómodo y sea un gran compañero en diferentes actividades. Con una comunidad de más de 8 millones de seguidores, se volvió un fuerte personaje con conocimientos sobre las tendencias y cómo lucirlas.

A.E