Adriana Carro: supera tus desilusiones para volver a reencontrarte con tu mejor versión

Adriana Carro se considera una mujer simple, alegre y risueña. Oriunda de Zapala (NQN) y luego de afrontar una separación no deseada tras 20 años de matrimonio, decidió emprender a través del coaching, ejercicios de desarrollo personal, de programación neurolingüística lingüística, neurociencia moderna, ejercicios con palabras que sanan a través de la metodología de Ho’oponopono. Con una gran historia de vida y a través de la fuerza que le han dado sus tres hijos (Diego, Lucas y Abril), Adriana hoy le cuenta a Caras sobre sus comienzos y como todas las circunstancias adversas la han convertido en una persona más fuerte y que hoy puede guiarte a que retomes el papel protagónico de tu vida.

“Vivía en un contexto donde intentaba que la tristeza no me desbordé, me hice cargo de mis hijos a pesar de que sentía que no podía ni conmigo misma, continué asistiendo a mi trabajo en una institución financiera y tuve que aprender a tomar decisiones sola”, nos comenta la emprendedora.

¿Cómo fue el comienzo del proyecto?

Uno nunca sabe lo fuerte que puede ser, hasta que ser fuerte es tu única opción, más allá de ser una frase, justo hoy (Covid-19), pudimos comprobar en carne propia que la vida nos puede sacudir para despertar. Las frases hechas son las palabras justas para definir un momento, yo sabía en ese instante que tenía que acomodar mi cabeza y eso empezaba por aceptar el cumulo de emociones y mi nueva realidad que no era la que hubiese preferido precisamente.

Entonces empecé con terapia, al mismo tiempo estudiaba coaching ontológico y en verdad comencé poco a poco a sentirme mejor. Fue así como fui sanando mis heridas y sentí la necesidad de estudiar más profundamente las emociones. Por este motivo, tomé cursos en biodecodificación de la memoria celular, seminarios de Ho’oponopono e hice entrenamientos especializados en neurociencias, en este camino me encontré con grandes maestros.

¿Cómo fue ese despertar?

Había comenzado este viaje a mi interior con el objetivo de entender porque me había pasado todo eso. Me di cuenta de que la pregunta correcta era “¿para qué me estaba pasando todo eso?” Con un nene de 9, otro de 4 y una beba de 6 meses, la vida me dio un curso acelerado de “aprende a hacerte responsable de tu vida”, todo lo que sucedió es porque tenía que evolucionar, crecer, todo eso que consideraba una gran desgracia podía representar una gran oportunidad, fue así como luego de un arduo trabajo interior, me reencontré con mis fuerzas, mis ganas, mi entusiasmo, mi alegría, mi pasión.

Mi formación y mi propia experiencia llevo a que me desafié a armar entrenamientos donde combiné metodología de coaching , de programación neurolingüística lingüística, neurociencia moderna, sanación a través de “las capelinas” (biodecodificación de la memoria celular) y ejercicios con palabras que sanan a través de la metodología de Ho’oponopono. A eso luego se le sumaron afirmaciones, tips, meditaciones sanadoras, por eso que mis cursos y/o sesiones personalizadas son muy diferentes a todo lo que hay en el mercado hoy. No escatimo en compartir mis saberes ni en transmitirte entusiasmo, alegría y fuerzas para que potencies tu bienestar emocional y logres tus metas.

Mis vivencias me llevaron a querer ayudar a muchas otras mujeres que están pasando momentos de dolor. Busco ayudarlas a enfrentar y vencer sus miedos, aprender de la adversidad y convertirla en motivo de crecimiento; emprender el camino de amarse a sí mismas, aceptarse, valorarse con toda esa belleza que tienen. Todo esto para que ellas se reinventen, brillen mostrando su propia luz, su mejor versión.

¿Qué es el coaching ontológico?

El coaching ontológico es una disciplina que a través de observar y cuestionar desafía a quien acude a transformar la interpretación que está haciendo sobre los hechos (realidad) e invitándolo a tomar acción. Si logramos cambiar el tipo de observador que estamos siendo frente a esa realidad, entonces ese cambio se verá reflejado en nuestras emociones, lenguaje corporal y verbal y así vamos a poder ver posibilidades donde antes solo veíamos obstáculos.

Lo que más me gusta de un proceso de coaching, es que partimos desde el estado actual de la persona, y trabajamos la brecha que lo distancia de su estado deseado, por lo que se logran resultados exitosos en poco tiempo. Suelo decir que un coach es una persona que cree en ti más que tú mismo, hasta que tus creencias se ponen a la par.

¿De que trata el entrenamiento del Ho’oponopono?

Este entrenamiento lo recomiendo cuando querés eliminar de raíz pensamientos y sentimientos negativos de tu vida, trabajar en el perdón muy profundamente, haciendo una limpieza mental. De nada sirve la información si tu mente no está sana para aplicarla. Aprender a desaprender para reaprender sanando en el amor, en la salud, en el dinero. Empieces a tomar decisiones, responsabilizándote de tus acciones y por lo tanto de los resultados de tu vida. Incluye también un pack de herramientas “palabras gatillos” y “capelinas” para usar en momentos de crisis, eliminando bloqueos energéticos y recuperando la tan deseada PAZ interior.

¿Cuáles son las modalidades de las sesiones?

La modalidad en la que trabajo es ofreciendo entrenamientos paquetes ya armados. Los podés tomar desde la comodidad de tu hogar en el momento que más te guste, dedicando treinta minutos al día, solo para vos, con muy pocos materiales, conexión a internet en celular o pc, un diario íntimo o cuadernillo para hacer los ejercicios propuestos y una lapicera.

También realizo asesorías personalizadas online, la ventaja de estas es la dedicación exclusiva en sesiones de 1 hora donde el foco está puesto decidir qué es lo que quieres lograr y trabajar en consecuencia para obtener un resultado exitoso. Por lo tanto, todos los entrenamientos pueden tomarlo personas del interior o exterior del país, de hecho, tango muchas clientas que son mexicanas.

¿Cuáles son las inquietudes que te acercan los asesorados?

Hoy en día la mayor cantidad de consultas vienen relacionadas con miedos de distinto tipos (fracasar/al encierro/engordar/soledad) y ansiedad; estos dos van de la mano. Muchas veces las personas se preguntan “como hago para manejar mis miedos y como hago para esperar pacientemente el resultado de lo que estoy aplicando”, porque como estamos en la época del obténgalo ya mismo, esperar desespera.

Otra de las grandes angustias es sentir que pierden el control en alguna situación, detrás de eso hay miles de inseguridades. Dependiendo el caso es el servicio que recomiendo.

¿Cuáles han sido tus grandes desafíos?

Profesionalmente, en este trabajo que amo, uno de mis más grandes desafíos fue trabajar la autoconfianza. Con la certeza de que mis entrenamientos son de altísima calidad y que dan resultados exitosamente comprobados. Una de mis frases favoritas es “no tienes que ser grande para empezar, pero tienes que empezar para ser grande”.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que obtenés de tu trabajo?

Cuando me dicen “gracias”, cuando me escriben relatando el cambio que han experimentado a partir de esos pequeños pasos que las acercan a sus metas, cuando sanan y cambian el chip de pensamientos que las limitaban a ver oportunidades, cuando cruzan el umbral del miedo y se sienten empoderadas e imparables. Yo solo les he facilitado alguna metodología o herramienta, pero el verdadero éxito lo hacen solitas cuando se comprometen con ellas mismas.

Cuando ingresas en este camino, el agradecimiento hace que entres a un espiral positivo de amor y que quieras ayudar cada vez más, te das cuenta de que la felicidad radica en la calidad de tus pensamientos.

Mi mayor éxito es ¡mi familia!, ver a mis hijos felices, creciendo. Me encanta vivir transmitiendo alegría, entusiasmo, fuerzas para salir adelante, ganas de hacer cosas y ahora saber con total certeza que puedo lograr lo que me proponga.

Para contacto : Adriana Carro - Cel: 11 54020472 // Mail: info@potenciatumente.com.

Conoce más en www.potenciatumente.com en sus perfiles de Instagram y Facebook.