Adriana Francia

CREDITO CARAS

Adriana, ¿cómo fueron los inicios en tu profesión?

Durante muchos años, dirigí mi estudio de registro de marcas y patentes. En 2001, una enfermedad me obligó a vender la cartera de clientes. En 2002, sin dinero ni trabajo, me contacté con un antiguo cliente que se dedicaba a desarrollos web. Él me ofreció un puesto como redactora para las páginas que vendía.

Para “soltar la mano” decidí inscribirme en un taller literario de cuentos. Nunca más me fui.

Me diplomé en Teoría y Producción Literaria.

Varios de mis cuentos fueron elegidos para participar en antologías, incluyendo la prestigiosa “Yo te cuento Buenos Aires”, de la Legislatura de la ciudad.

En 2015 publiqué mi libro de cuentos, “La rueda de la vida”. En 2023 lancé mi novela “Nada más que tres minutos”, premiada por la Cámara Internacional de Liderazgo.

¿Cuáles son los servicios que brindas al público?

Ofrezco mentorías individuales a medida para profesionales que quieren escribir un libro de no ficción. Tanto para aquellos que se inician en esta tarea, como a los que necesitan una lectura y edición profesional. Los acompaño y guio en el proceso de compartir sus conocimientos y establecerse como referentes en su campo.

A su vez, dirijo un programa de escritura “Tu vida inspira”, donde trabajo junto a quienes desean plasmar sus experiencias de vida en un libro. Ya sea para que los lectores puedan beneficiarse de sus vivencias o para dejar un legado personal. Los ayudo a convertir sus historias en palabras.

También imparto talleres de storytelling para emprendedores, profesionales y empresarios, ayudándolos a contar sus historias y conectar con sus clientes.

¿Qué proyectos tienes por delante?

Estoy trabajando en varios proyectos literarios, incluida una novela que tengo previsto publicar a finales de 2025.

Además, muchos lectores me piden una segunda parte de “Nada más que tres minutos”, espero tenerla lista para 2026.

Seguir con el programa de escritura “Tu vida inspira” y las mentorías individuales para apoyar a quienes desean transformar sus historias en libros.

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

Como destaco en mis charlas, lo que realmente nos distingue es nuestra historia, nuestra marca personal. Dirigí mi estudio, tuve varios emprendimientos, publiqué dos libros. He acumulado numerosas experiencias enriquecedoras que pongo al servicio de mis textos y de quienes participan en mis programas y mis mentorías.

Si comenzaras nuevamente ¿qué harías diferente?

Lo digo con humildad, a esta altura de la vida, sé que transité lo que necesitaba para llegar a ser quien soy.

Datos de contacto:

Instagram: @adrianafrancia.escritora

Email: [email protected]

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/adriana-francia-11477814/