Albana Fernández, creadora de la marca “Cosas Bonitas Crochet”

Siempre digo que tejer salvo mi corazón. En el año 2015 pase por una intervención quirúrgica que me tuvo en cama mucho tiempo y no podía hacer nada. Así fue como para ocupar mi mente le pedí a mi mamá Estela (que me enseñó a tejer cuando era muy chica) que me comprara hilos y agujas de crochet.

Punto a punto, lo que comenzó como una distracción mientras me recuperaba nació mi emprendimiento. Desde ese tiempo he tejido de ¡todo! Ropa, accesorios, souvenirs, mantas, amigurumis, calzado, entre otros, pero en este año decidí tejer para bebes y niños productos como set de nacimientos, muñecos, mantas recibidoras, juguetes y un mundo que cosas que se pueden tejer a crochet para los más pequeños. También inauguré recientemente mi canal en YouTube donde voy a ir subiendo tutoriales gratuitos para todos los que les guste aprender esta pasión que es el crochet.

¿Cuál es la modalidad de venta y envío?

Actualmente trabajo con pedidos personalizados con entrega en CABA y GBA, pero a principios de noviembre incorporo mi tienda online que estará oficialmente inaugurada con envíos a todo el país. Igualmente, siempre me encuentran a disposición para sus consultas en mi WhatsApp, mensajes a través de las redes sociales y correo electrónico. ¡Solo pido paciencia porque detrás de Cosas Bonitas Crochet estoy solo yo!

¿Todo lo haces sola?

¡Si, en gran parte! Desarrollo mi emprendimiento de forma part-time porque tengo trabajo formal que me ocupa la mayor parte del día. No podría hacerlo sin el apoyo incondicional de mi mamá Estela, mi hija Victoria y mi compañero de vida Beto que comparten el día a día conmigo. Estoy 100% segura que “detrás de un emprendedor hay una familia que sostiene”.

Debo destacar también que el apoyo de otros emprendedores es fundamental y lo digo porque tengo el placer de formar parte de una #TribuEmprendedora guiada por Alejandra Leguizamón de Mama Emprende. Es un grupo de más de 200 emprendedores de diferentes rubros que te banca, apoya y alienta a seguir adelante alcanzando cada sueño.

