Fiore Custom Store: Arte y personalización que inspiran en Argentina

Florencia Falcioni, ¿cómo fueron los inicios de su emprendimiento?

Fiore Custom Store nació hace 4 años a partir de un pedido de una amiga: me pidió que personalizara unas zapatillas de Harry Styles que había visto en internet, pero no se conseguían en Argentina. Después de eso, abrí una cuenta en Instagram y Facebook para vender algunos pedidos y juntar algo de plata extra. A los 4 meses ya vendía lo suficiente como para dejar mi trabajo como vendedora en un local de ropa y dedicarme totalmente a este proyecto.

Con el tiempo, el emprendimiento fue creciendo y en la actualidad somos un equipo de ocho mujeres que trabajamos con pasión para crear diseños únicos. Aunque siempre me gustó pintar y dibujar, nunca imaginé vivir del arte, ya elegí una carrera completamente distinta: soy Geóloga, recibida en la UBA. Sin embargo, la vida me llevó por otro camino y hoy vivo de lo que empezó como un hobby.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Nos especializamos en la personalización de zapatillas pintadas a mano, aunque también trabajamos sobre camperas, billeteras, carteras, cuadros, pelotas y cualquier otro artículo que el cliente desee. Usamos pinturas de alta calidad para cuero, que garantizan resistencia al uso y a los lavados, permitiendo que cada pieza sea una obra de arte duradera.

¿Qué proyectos tienen por delante?

Nuestro objetivo es seguir creciendo, tanto en cantidad de clientes como en variedad de productos y diseños. Queremos ser referentes de la personalización en Argentina y llegar al mercado internacional, aprovechando el poder de las redes sociales para mostrar nuestro trabajo y conectar con personas apasionadas por el arte y la moda personalizada.

También nos encanta colaborar con grandes marcas. Ya trabajamos con Gatorade, Sharpie, HP y actualmente formamos parte del Custom Lab de la NBA Store, un proyecto que nos tiene muy emocionadas.

¿Cuáles son sus diferenciales en rubro?

Más allá de la calidad de los materiales y la técnica, lo que nos diferencia es el equipo humano que formamos y la atención personalizada que brindamos. Nos comprometemos con cada idea y cuidamos cada detalle, desde el primer contacto hasta que el pedido llega a manos del cliente.

Si tuvieras que empezar de nuevo, ¿qué harías diferente?

Al principio me costó delegar la pintura, me daba miedo que no cumplieran con mis expectativas. Pero al ampliar el equipo descubrí artistas increíbles que superaron todo lo que imaginé. Hoy no tengo dudas: crecer en equipo fue lo mejor que pude hacer. Sin Jesi, Pil, Ify, Fer, Azu, Tami y Aye nada de esto sería posible y también mi mama que ocasionalmente nos ayuda a pintar pedidos.

Datos de contacto:

Instagram y TikTok: @fiore.customstore

Email: [email protected]

WhatsApp: +54 9 11 7611 2607