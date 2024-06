Albany Shoes

CREDITO CARAS

¿Cómo surgió la empresa?

La empresa surgió con mi bisabuelo, después pasó a mi abuelo, a mi papá, y por último a mí. Mi papá falleció de un cáncer muy agresivo en noviembre del año pasado, lo cual fue inesperado porque fue diagnosticado en julio de ese año. Yo trabajo en Albany desde que tengo 20 años, y obvio que siempre pensé que algún día iba a hacerme cargo de la empresa, pero claramente no de esta manera y a mis 23 años. Y, además de haber sido un cambio repentino, la crisis económica de nuestro país no ayuda ya que las ventas cayeron mucho estos últimos meses. Sin embargo, a pesar de eso, decidí seguir adelante porque sé que la marca tiene mucho potencial y que puedo llegar a algo grande con esto que me dejó mi familia.

¿Cuáles son los servicios que brinda?

Albany se dedica a la venta de calzado de cuero para clientes desde adolescentes hasta adultos mayores, por nuestra página web y en nuestro local en Palermo. En este momento, el calzado de moda de mujer es en lo que nos estamos enfocando, en cuanto a diseños y marketing, pero seguimos vendiendo calzado de hombre. Mi idea ahora que estoy perfeccionando ciertos aspectos de la marca es, a partir de la temporada de verano, dedicarle de igual manera al calzado masculino que al femenino y fabricar diseños más en tendencia, siempre respetando que nuestros modelos son urbanos y cómodos para usar en el día a día.

¿Qué te diferencia de la competencia?

El calzado de Albany destaca de la competencia por su buena calidad en relación al precio. Los insumos que utilizamos son los mejores en el mercado, entre ellos las bases y cueros, y los precios a los que vendemos son ridículos comparados con las grandes marcas que se encuentran en los shoppings. Esto gracias a que, entre otras cosas, somos fabricantes. Además, aunque podamos seguir las tendencias en algunos de nuestros artículos, tenemos diseños que siempre son únicos y buscan principalmente la comodidad y la versatilidad, que son importantes a la hora de elegir calzado en un contexto económico como en el que vivimos, donde vale la pena comprar zapatos que sirvan para más de una noche.

¿Cómo proyectas tu marca en el mediano plazo?

En el mediano plazo, nuestra idea es crecer en los medios digitales, aumentar la producción de la fábrica, poder generar más confianza en la gente y que se nos conozca por nuestra buena calidad y diseños, presentarnos en exposiciones de calzado, y si se puede abrir otro local. A largo plazo, nos emociona pensar ser una marca de alto nivel y renombre en la Argentina, que sea de mención corriente en las charlas de la gente.

¿Qué serían las exposiciones de calzado?

Las exposiciones son una manera que tienen los fabricantes de calzado, principalmente, de presentar los diseños previstos para la próxima temporada. Justamente, nosotros vamos a estar en la exposición de la temporada de verano, que se va a realizar entre el 30 de junio y el 2 de julio en Costa Salguero. La gran parte del público que asiste son comerciantes, pero cualquier persona puede ir a las exposiciones y darse una vuelta por los stands (así que los esperamos).

DATOS DE CONTACTO

Página web: https://albanyshoes.com

Mail: [email protected]

Celular mayorista: 1163516705

Celular minorista: 1167655300

Instagram: @albany.shoes