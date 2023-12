Alejandra Martínez es diferencia

CREDITO CARAS

Alejandra, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

Lo primero que quiero contarte es que siempre dije: Jamás voy a vender ropa. Y desde hace un año gran parte de mi energía fue a la apertura de mi bello local.

La vida es esto, cambiar y descubrir un mundo que si bien siempre lo observé de cerca y soy consumidora de diferentes estilos de prendas, no estaba en mis planes este desafiante pero perfecto presente.

¿Cuáles son las claves de su éxito?

Las claves son la mente y la pasión.

Lo que tengo muy en claro es que todo lo que emprendo tiene una premisa suprema: ¡Si lo hago, lo hago bien! y esto no es la excepción en la regla.

En un rubro muy competitivo como es la moda, considero que la calidad, los diseños realmente diferentes, con looks completos y para toda ocasión: deportivos, urbanos, fiesta, accesorios y carteras, con talles del S al 3XL, sumado a una atención personalizada y con diferentes opciones de pago, son el secreto para estar vigente y crecer.

Como valor agregado, ser multimarcas en una ubicación privilegiada en Santa Fe capital, como es la Peatonal Sur, ponen a mi marca en un lugar preferencial.

¿Cómo está conformado su equipo de trabajo?

Tengo el privilegio de contar con un equipo de trabajo que desde el primer día me acompañan y son fundamentales:

- Una fotógrafa profesional / comunity, quien le da la magia a mis redes.

- Un creador de videos que pone en movimiento cada imagen

- Dos modelos que son las caras de mi marca y las elegí dentro de muchas más, pero en ellas vi no solo belleza, sino el estereotipo de la mujer real, un tema no menor y muy cuestionado en nuestro país que no prioriza la ley de talles.

Y mis vendedoras que “lo dan todo” y atienden a nuestras clientas con compromiso y mucha dedicación.

¿Cuál es el concepto que tienen sus clientes sobre la atención en el local?

Estoy muy atenta al día a día, porque es fundamental saber cómo mejorar y seguir sumando, entonces te cuento que hace un par de días hicimos una encuesta por redes y la pregunta fue:

Hoy queremos jugar un poco con ustedes, ¿se animan?

Pensa una palabra para definir nuestro local…

Y las respuestas fueron para mí una gran satisfacción, porque me indican que vamos por el buen camino. Te cuento solo algunas de ellas:

Fascinante - Nivel – Vanguardista - Exclusividad – Chic – Calidad – Mágico – Sorpresa - Impresionante – Único – Glamour.

No me quedan dudas que todas estas palabras y/o conceptos es lo que realmente nos diferencia como marca, y esto me lo dicen siempre quienes nos eligen.

De ahí nació mi slogan: Alejandra Martínez es diferencia.

Si tuvieras que iniciar de nuevo, ¿qué cambiarías?

Hace apenas un año y medio que elegí este desafío, el de ser emprendedora, y si tendría que comenzar nuevamente no cambiaría nada, porque cada paso que di fue pensado y analizado.

Datos de contacto:

Instagram: @alejandra.martinez.bs

Facebook: Alejandra Martinez

Domicilio del local:

SAN MARTIN 1931- Peatonal Sur

Santa Fe Capital- CP: 3000

Teléfono: 342-4235626