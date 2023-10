CREDITO CARAS

Ana Mejía, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

A mediados del 2016, junto a mi hija, empecé a visitar diferentes Diseñadores, en busca de un vestido para la elección de reina de los estudiantes. Al ver los diseños me enamoré. ¡Eran hermosos y uno más lindo que otro!

Me habían gustado tanto que me llevo a preguntarme si yo podría crear algo así.

En el 2018, lo empecé a hacer como un hobby. Mi primer vestido, visto desde ahora, hubiera necesitado muchos cambios.

Con el tiempo fui aprendiendo a hacerlos mejor. Realicé algunos cursos y eso me sirvió para mejorar y hacer lo en la actualidad se ve.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Realizamos diseños variados, exclusivos para novias, quinceañeras, egresadas, madrinas. En resumen, vestidos de fiesta para toda ocasión.

Usando diferentes textiles, adornados de pedrería, strass, perlas, flores, entre otros.

¿Cómo proyectas tu marca en el mediano plazo?

La intención es seguir creciendo, poder lograr que las personas conozcan nuestros diseños y nos elijan. Poder ofrecerles su vestido soñado.

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

La verdad, no me enfoco en la competencia, no los veo de esa forma, al contrario, sirven de inspiración. Fue eso lo que me llevó a hacer lo que hago. Me concentro y disfruto lo que hago. Tengo un estilo propio y reflejo en mis diseños, lo que me gusta. Me imagino que a todos los Diseñadores nos debe pasar igual y disfrutan de cada creación.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

No sé si haría algo diferente, considero que voy por buen camino, cada día aprendo más. Mi crecimiento fue muy rápido, teniendo en cuenta el corto tiempo en que empecé. Me enfocaría más en seguir disfrutando y soñando al crear, que es lo que me trajo a vivir este momento que estoy viviendo.

Datos de contacto:

Teléfono: +549 3884711876

Instagram: @AnaMejia Alta Costura