Anita García Moritán deslumbró con su última elección de vestuario en el cumpleaños de dos años de Sarah Burlando. Las hijas de Pampita y Barby Franco demostraron en más de una ocasión tener una gran amistad, al igual que sus madres. Las niñas comparten más de una actividad juntas, que va desde tardes de juegos, disfrutar de festividades y asistir a clases de ballet. El día de hoy, la heredera de la modelo y Roberto García Moritán asistió al cumpleaños de su miniamiga con un sofisticado vestido.

Anita García Moritán

El look de Anita García Moritán para el cumpleaños de Sarah Burlando

Lo más notable de la heredera de Carolina Ardohain es su impresionante sentido del estilo, poco a poco está demostrando que la elegancia es una herencia que se transmite de generación en generación. Aunque solo tiene tres años, ya está dejando en evidencia un estilo único y moderno que refleja la influencia estilística de su madre.

Anita García Moritán

Para el cumpleaños de la pequeña Sarah Burlando, Anita usó un elegante vestido blanco, el cual tenía volados en las mangas. Como calzado llevó unos sofisticados zapatos negros abierto en la parte superior.

Por qué Pampita no estuvo con Roberto García Moritán acompañando a Anita en el cumpleaños de Sarah Burlando

Pampita y Roberto García Moritán protagonizaron una polémica separación. Luego de esta ruptura amorosa, los padres de Anita García Moritán no se mostraron públicamente juntos. Aunque la modelo es muy amiga de la familia Burlando, el día de hoy ella no asistió al festejo de Sarah.

Anita García Moritán y Roberto García Moritán

En las fotos del gran evento se vio al expolítico junto a su pequeña, pero la bailarina no estuvo presente. Pese a que la jornada de cumpleaños podía haber sido una ocasión para que los padres de Anita se muestren juntos, esto no se dio. En la actualidad, la artista se encuentra de viaje por motivos profesionales y por esta razón no pudo estar presente en la festividad.

Anita García Moritán y Pampita

Pampita es una mujer que desde los inicios de su carrera demostró estar muy comprometida con los proyectos de su vida laboral. Ella se mantiene en diversas colaboraciones durante el año y es muy profesional y dedicada cuando se trata de ser la imagen de alguna marca. Si bien, en los últimos meses vivió momentos difíciles en cuanto a su vida sentimental, no dejó que estas tristezas afectaran su trayectoria y es por eso que no se la vio junto a Anita García Moritán y Roberto García Moritán en la fiesta de Sarah Burlando.

A.D