Marcelo Tinelli se refirió al reciente estreno del tráiler de la serie que promete exponer al mundo toda la intimidad de su familia. El docu-reality, realizado por la productora de contenidos LaFlia para Amazon Studios, estará disponible en más de 240 países y se estrenará el 17 de enero de 2025.

¿Por qué a Marcelo Tinelli le costó ver tráiler del reality de su vida?

Cualquiera podría imaginarse que siendo uno de los mayores conductores de televisión con años de experiencia en la pantalla chica, Marcelo Tinelli no sentiría ninguna incomodidad o sensación extraña al verse en una pantalla. Sin embargo, lejos de eso, el exgerente artístico de América reconoció que le costó ver el tráiler del reality que lo tendrá como protagonista, junto a su familia.

El popular conductor de TV habló de los 8 episodios que filmó junto a su familia con Lio Pecoraro y Fer Piaggio en “El run run del espectáculo” tras el estreno del tráiler de la serie que produjo el propio Marcelo Tinelli. Allí detalló que la idea es mostrar cómo es su vida privada y la intimidad de su familia, y adelantó que contendrá material exclusivo nunca antes visto.

Respecto de las sensaciones que le dejó ver el tráiler por primera vez, Tinelli reconoció que le costó verlo y explicó por qué: “Yo siempre me veo en los programas desde hace muchos años, pero en la parte de adelante, siempre durante una escenografía o con humoristas, bailarinas, chicos”.

La serie promete develar la intimidad de la familia del conductor de TV

A pesar de esto, Tinelli se animó y asumió un rol protagónico en el proyecto. Claro que no hubiese sido posible si la mayoría de los integrantes de su familia no hubiesen aceptado el desafío de abrir al mundo las puertas de su vida personal y de exponerse ante miles de espectadores. Por eso, Marcelo Tinelli no se olvidó de agradecer a sus seres queridos por la decisión: “Acá es la vida íntima, la vida personal de cada uno de nosotros. Así que muy contento que todos mis hijos, mi primo, el Tirri y todos estemos en este proyecto”.

¿De qué se trata la serie Los Tinelli?

El primer escenario del reality será la mansión de los Tinelli en Punta del Este, Uruguay. Allí, los integrantes de la familia participaran de los preparativos para una lujosa fiesta de fin de año. El objetivo es que el público conozca, además del Tinelli en su faceta como conductor, al Tinelli auténtico, sin filtros y en su intimidad mostrando su rol como padre, pareja y amigo.

En definitiva, la serie “Los Tinelli” promete explorar aspectos inéditos y muy personales de la vida de uno de los personajes contemporáneos más importantes de la televisión argentina.