¿Por qué incomoda la educación sexual integral?

CREDITO CARAS

Muchas personas consideran que la ESI (educación sexual integral) promueve la degeneración, la promiscuidad y la sexualización de las infancias, por eso opinan que debe prohibirse. Esta mirada existe por la gran desinformación sobre el tema. Todos somos seres sexuales desde el nacimiento, por lo que los niños no se pueden “sexualizar”; en lo que se trabaja es en que cada persona tenga un correcto desarrollo sexual acorde a su edad y su etapa evolutiva, y para eso no debemos ignorar ni privar a los niños de que dispongan de la información necesaria, para aprender de su cuerpo, de los vínculos y de lo que no deben ni les deben hacer.

Por otro lado, si no fuese por la ESI, la gran mayoría de la sociedad vería con malos ojos que una mujer tome libremente decisiones tales como dedicar su vida al trabajo y no maternar, porque de ella se va a seguir esperando que sea devota de su casa y de su familia. De igual manera los varones heterosexuales y cisgénero (quienes se identifican con el mismo género que se les asignó al nacer) atraviesan dificultades al momento de expresar sus emociones, porque rápidamente se los tilda de débiles o de “poco hombres”, o en situaciones de riesgo donde sufren violencia de parte de una mujer y solo reciben burlas al querer realizar una denuncia. La ESI también contempla esas problemáticas, no solo está enfocada en las minorías, sino en cualquier persona que haya aprendido desde la infancia que sus comportamientos y elecciones deben estar rígidamente relacionados con su género. Pero hacerle frente a creencias tan arraigadas es complicado y es por eso que muchos se muestran negados a recibir información nueva que va en contra de sus principios y mandatos.

No solo pedimos ESI para evitar abusos, también para que seamos libres de cuestionar los roles de género preestablecidos, los cuales dañan más de lo que consuelan. La ESI nos sirve a todos, porque nos permite la libertad de elegir sanamente respecto a lo sentimental, a lo erótico, a lo emocional, a lo cognitivo y a lo identitario.

Lic. Camila Kessler. MN 78121 - MP 190123

Mail: [email protected]

Instagram: @lic.camilakessler