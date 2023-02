AMELIA FONIO, Diseños que enmarcan y resaltan la figura femenina.

credito caras

¿Cómo empezaste?

Desde pequeña estuve en el ambiente de la moda, mi abuela paterna se dedicaba a la Alta costura con mi Tia, heredé el oficio de ellas, crecí entre las clientas, moldes, telas, máquinas de coser, vestidos, mi abuela me hizo el ajuar de bebé los vestidos cuando era niña de comunión de mis 15 años elegimos juntas la tela y el diseño hicimos el boceto juntas. Cuando llegaba a la casa de mi abuela y en lugar de ir a jugar con mis primos me quedaba en el taller, me enseñaron desde moldes hasta a usar una máquina de coser. Desde pequeña supe que esa era mi pasión.

A pesar de que me recibí de abogada, el día que me recibí, le dije a mi mamá que no iba a ejercer, que iba a apostar a hacer lo que más me gustaba y donde podía ser yo… y así fue que empecé.

Lo que uno hace con amor y pasión siempre da sus frutos.

Inicie hace 16 años, en Tucumán, y formé mi clientes, sin embargo, por amor me mudé a Mar del Plata hace 8 años, dónde me casé y luego nació Helena

Hoy tengo mi atelier en “mardel” desde hace 6 años. Comencé con mucha incertidumbre pero con la convicción de que lo que uno hace con amor da sus frutos. Hoy estoy súper instalada en Mar del Plata y feliz de haber formado mi familia y haciendo lo que tanto amo.

¿Cómo son tus diseños?

Diseños que enmarcan y resaltan la figura femenina y la personalidad de cada una de mis clientas con mi sello particular.

Brindar a mis clientas un asesoramiento integral personalizado donde todo tiene que ver con todo desde el peinado hasta el calzado, ayudarlas a destacar lo mejor de cada mujer.

El enfoque principal para la elección de vestido es determinar el contexto de la fiesta y buscar el estilo que mejor las caracterice de acuerdo a las tendencias actuales que ayude a destacar su figura.

¿En quién te inspiras?

Uno puede tener varios referentes en la moda, hay muchos diseñadores que admiro pero cada uno en la creación le pone su impronta y su sello que es lo que lo hace único y original.

¿Qué es la alta costura?

Es ropa con arte, es Moda hecha a medida de manera artesanal desde el principio hasta el final con telas de alta calidad.

Ropa hecha para un cliente con sus medidas y su postura. Para la confección de este tipo de prendas se considera la cantidad de tiempo y dinero invertidos, hay prendas de alta costura que solo son hechas para la pasarela no todas están orientadas a la venta a veces se diseñan y se construyen para la pasarela como una exhibición de arte.

En el atelier cuento con géneros importados y exclusivos para todo tipo de eventos desde novias hasta egresadas.

Más de 500 vestidos en stock de mi línea Ready To Wear. Diseños que enmarcan la figura femenina.

Me encanta resaltar la figura y la personalidad de cada una de mis clientas.

Datos de Contacto:

Mail [email protected]

Celular 2235405836

Instagram @ameliafonioatelier

Quintana 2049 - Mar del Plata