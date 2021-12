"Amo que las mujeres se sientan empoderadas con mi lencería"

“El camino se disfruta, de cada caída se aprende y lo mejor siempre cuesta más. Hace años tuve este sueño de criar y crear mi propia marca de lencería con el toque personal de mi línea. Junto a mi socio, lo pudimos iniciar desde el momento menos pensado (la pandemia) y sufrimos distintos contratiempos, entre ellos una estafa donde perdimos una producción entera”, recuerda Lupita quien pudo superar las dificultades y hoy disfruta del presente.

“Perdimos todo menos las esperanzas de volver a empezar. Recuerdo haber llorado de impotencia, era como si me hubiesen arrancado en un segundo lo que intentamos construir en tanto tiempo. Nos levantamos con más fuerzas, con la experiencia de no volver a tropezar con la misma piedra. Trabajamos duro, noches sin dormir diseñando, pensando y preparando sacar lo mejor”, destaca la creadora de la marca quien sueña con seguir conquistando el corazón de cada mujer.

¿Cuál fue tu motor para superar las dificultades?

Sin duda que fueron tiempos duros, tanto en lo laboral como en lo personal. Presencié la muerte de mi papá, sólo a días del “Día del Padre”. Me sentí doblemente angustiada ya que él esperaba ansioso el lanzamiento de mi marca y planeábamos muchas cosas juntos. Yo sentí como su energía me ayudó a superarme y a dar los pasos siguientes.

Luego de superar los contratiempos, llego la pandemia…

Sí, una vez preparada para el lanzamiento comenzó la locura de la pandemia. Recuerdo en ese momento mirar a mi socio y decirle “¿algo más?” ¡Me encontraba preparada para enfrentar esta situación tan inusual, ¡YA ERA UN CAPRICHO TENER MI MARCA! Un sueño encaprichado del cual estaba segura de que iba a llegar a hacerlo realidad.

¿Cómo fue ese comienzo?

Imposibilitados en contratar gente a causa de la pandemia, iniciamos 100% a pulmón entre mi socio y yo. Así dimos arranque a LA VIUDA NEGRA, no solo con la lencería, sino con el estilo característico de la marca: mi personaje. Este fue llegando a todas las mujeres que necesitaban desde un consejo de calce hasta sexuales, jaja.

Lupita, ¿qué agradeces hoy?

Le doy gracias por TODO a Dios, a mi virgencita, a mi abuela y a mi viejo que, de alguna forma, me empujó desde donde está. También a mi socio y pareja que desde el principio confío en mí y estuvo a mi lado siempre. A mi mamá y mi abuelo que me enseñaron todo lo que soy y que me bancaron todas mis locuras.

Pero, sobre todas las cosas, doy gracias a la gente que me elije día a día. Mujeres y hombres que, con un like, un comentario o un mensaje me dan fuerzas para seguir volando por este camino que elegí y sigo eligiendo con todo el corazón.

Datos de contacto: IG: /laviudanegra.lingerie - www.laviudanegralupita.com





Por CREDITO CARAS