Anabella Fichera: “Disfruto de ayudar a las mujeres a encontrar su imagen”

AnnaBella Fichera es un espacio que lleva el nombre de su fundadora quien, con un gran espíritu emprendedor, comenzó este proyecto estético en el año 2010. Ella es esteticista corporal, dermocosmiatra y se profesionalizó también como asesora de imagen y peluquera. Su objetivo es abordar a la mujer de forma integral dándole un servicio de primer nivel. Hoy ella nos cuenta más en esta nota.

“Me defino como una emprendedora, motivadora por naturaleza. Disfruto de ayudar a las mujeres a encontrar su imagen, junto a la armonía en su mente y corazón. Para mí mi profesión no es un trabajo, es una pasión. Amo lo que hago”, cuenta Anabella quien, luego de una crisis personal, pudo salir adelante y asentar un espacio estético de calidad.

¿Cómo fueron tus inicios?

Estaba recién separada y con 2 hijos por lo que debía poner lo mejor de mí para salir adelante. Así fue como comencé a estudiar asesoría de Imagen, a través de una búsqueda personal y luego entendí que, ayudando a otras mujeres, me ayudaba a mí misma. Trabajé muchísimo. Tenía 2 trabajos y junté dinero por 3 años, luego tuve la oportunidad de abrir mi primer local en Palermo y que mejor que ponerle mi propio nombre para plasmar todo el esfuerzo realizado. En el transcurso, conocí al amor de mi vida y tuve la oportunidad de ser mamá nuevamente de dos hermosos niños. Entonces nació la pregunta: ¿cómo haría con 4 hijos y mis emprendimientos? Con organización, esfuerzo y el apoyo de mi marido, en el 2017 abrí mi segundo local en Lanús donde pude crecer como persona y profesional. Allí conocí mujeres hermosas, pude escucharlas y entender que necesitaban…

¿Qué servicios se pueden realizar en tu espacio?

Los servicios que tenemos son cosmetología, pedicuria, depilación definitiva, estética corporal y facial; peluquería y asesoría de imagen, Nutrición y coaching. Todo en un solo lugar. A ello le sumamos el alquiler de aparatología estética y talleres a profesionales. Por suerte, tengo un grupo de mujeres en el equipo, geniales para cada área. Todas juntas tratamos de brindarles a las clientas un momento especial de escucha y contención, además del tratamiento que vengan a hacerse, por supuesto.

¿Cómo sobrellevaste la pandemia?

En el año 2020 tenía 3 locales (2 de estética y 1 lencería). La pandemia hizo que tuviera que cerrar mis puertas y esperar. ¿Cómo me reinventé? bueno… soy emprendedora, y me tocó empezar otra vez, algo que ya sabía hacer. Comencé haciendo tratamientos por videollamada. Les enviaba a las clientas sus cremas y asesoraba de forma online, junto a la venta de lencería. También, tuve que familiarizarme con las redes, un mecanismo que me permitió crecer de gran manera. Luego volví a abrir mi centro de estética en Lanús oeste, ya enfocada solamente en motivar y ayudar a otras mujeres a encontrar su imagen, a sentirse bellas, entendiendo que siempre podemos estar Mejor.

¿Qué se viene a futuro?

Mis proyectos a futuro están abocados en fortalecer el vínculo con las clientas y seguir creciendo. En diciembre vamos a estar brindando una capacitación para mujeres emprendedoras con una coach y psicóloga especialista en constelaciones familiares. El mismo se titula “Mujer y Liderazgo - Como comenzar a emprender y a combinar la agenda profesional con la familiar”. Además, desde la academia, estaremos brindando cursos a mujeres que no tengan todas las posibilidades, con el objetivo de que puedan aprender información valiosa. ¡Las esperamos!

Datos para saber más: IG: @annabellafichera - Facebook: AnnaBellafichera - Cel: 1121891056 // www.annabellafichera.com.ar - [email protected] - 25 de mayo 414, Lanús Oeste - Buenos Aires