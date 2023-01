Anahi Lerea MakeUp

CREDITO CARAS

En la actualidad dicto cursos de Automaquillaje, de Maquilladora Profesional y ventas en Instagram del cual en el 2022 tuvo más de 500 alumnos tanto Online como Presencial, mis cursos están pensados para diferentes personas, no hay edades ni sexo, ya que el mundo de la belleza cada día crece más y más, el curso que cree es completa donde además de maquillaje aprenden todo lo que necesitan saber para abrir su propio salón, como ser esmaltado semipermanente, peinados, y mucho más.

Este año pasaron muchas alumnas por mis cursos pero dos de ellas llegaron a tener sus primeras clientes en menos de 1 mes de curso siendo así las que más se destacaron entre todo el grupo, alumnas aplicadas y responsables hoy son un ejemplo que quiero destacar ya que se encuentran trabajando muchísimo en el área de maquillaje.

Por ese motivo quiero felicitar a mis alumnas destacadas de este año, ASTRID NEUENDORF y BETIANA OSWALD.

Pienso que todas las personas pueden llegar al éxito que anhelan, solo deben enfocarse y trabajar duro para lograrlo.

Siempre les digo a mis allegados y a mis Bellas seguidoras que por los sueños se trabajan, porque los sueños no se realizan durmiendo, hoy puedo decir que detrás de cada logro importante en mi vida hay mucho trabajo y dedicación, no todo es color de rosas también hay frustraciones, altibajos pero nunca me rendí.

Saber que personas como yo pueden llegar a creer en sus sueños, cada alumno que pasa por mi curso es incentivado a crecer más, a salir del margen, a crear su propio estilo. Ver las caras de satisfacción y esa sonrisa que tienen cuando finalizan los cursos ya me deja feliz.

