Ángeles Pessina: Fotografía de familia

¿Cómo surgió dedicarte a la fotografía y por qué elegiste especializarte en fotografía de familia?

Mi mamá tuvo una gran influencia. Era una coleccionista de álbumes de fotos familiares. En mi casa había un placard enorme donde estaban ordenados por fecha.

En una ocasión leí que sacar fotos es la adicción liberadora de los nostálgicos.

Considero - y estoy segura que mi mamá también creía - que las fotos son recuerdos registrados para volver cada vez que los extrañamos. Son documentos que cobran valor a medida que pasa el tiempo.

Terminé de tomar conciencia de lo importante que es tener estos recuerdos luego de que falleció. Comencé registrando a mis sobrinas y desde ahí no paré de documentar familias.

No sé si estoy especializada, si bien hice y hago muchísimos cursos, me gusta más decir que estoy “especialmente interesada”. Me inspira ser el recurso de las familias para tener recuerdos para siempre.

¿Qué brindas al público?

Tengo mi propio estudio en Canning. Lo acondicioné a mi estilo y me encargué especialmente de hacerlo fotogénico desde todos los ángulos, para que las familias se sientan lo más libres posibles y no se preocupen por nada más que ser espontáneas para obtener un recuerdo real cargado de emoción.

También voy a domicilio si la familia lo solicita y es posible.

¿Cómo describirías tu estilo fotográfico?

Considero que quienes me contratan ven en mis fotos una sensibilidad especial. Busco permanentemente crear fotos reales, naturales, espontáneas, delicadas y con mucha carga emotiva. Me preocupo especialmente porque el entorno y la vestimenta de los protagonistas colaboren en la emoción que quiero transmitir. Utilizo mucho blanco, porque transmite armonía y tranquilidad, y tonos tierras o pastel que aportan calidez.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Participar de las emociones de las personas que me eligen. Es maravilloso ser capaz de conectar con ellos a través de mi trabajo.

También disfruto mucho la libertad que tengo para plasmar mi creatividad y mostrar mi visión de los momentos favoritos de las familias.

¿Cómo te definirías?

Me considero una persona inquieta, apasionada, muy tenaz y con gran sensibilidad estética.

Soy extremadamente perfeccionista, poco conformista y bastante autoexigente. La fotografía es terapéutica para mí en ese sentido. Mi trabajo es el espacio en donde doy vía libre y saco provecho a estas características que no me resultan útiles para otros aspectos de mi vida.

Datos de contacto:

Web: www.angelespessina.com

Instagram: @angelespessinafotografia

Celular: 1161002010