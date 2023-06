Anita Fernandez: Arte que inspira el alma

CREDITO CARAS

Anita, ¿cómo fue tu inicio en el mundo artístico?

Desde pequeña siempre he dibujado, vivía en un pueblo muy chiquito a pocos metros de la Costa, en una casa grande donde el perfume particular que la marea traía, se mezclaba con el aroma frutal del bosque.

Durante los meses de verano, la calle principal se convertía en peatonal y se colmaba de artistas con espectáculos en vivo, donde me quedaba por horas, fascinada por la magia y el encanto que sentía al verlos.

Dicha vivencia, sumada a una familia de artistas y al anhelo por darle voz a mis emociones, me han inspirado a crear mi primera obra, que fue "un ave de muchos colores brillantes", que reflejaba grandes cambios personales, sensaciones de vacío y soledad, refugiándome en la magia del arte, lo que para mí marcó el comienzo.

¿Qué tipo de obras realizas?

Es difícil encasillarme en un estilo en particular. Soy perfeccionista y siempre busco superarme, inspirándome en otros artistas que admiro y descubriendo diferentes tipos de materiales. Hasta el momento he creado obras sobre lienzos como retratos, paisajes, figuras abstractas con pinceles y espátulas utilizando acrílicos, óleo, acuarelas, e incluso también he realizado murales.

¿Qué te inspira a la hora de pintar?

Pintar me llena el alma. Me genera tranquilidad, paz, armonía y orgullo cada vez que recibo devoluciones preciosas por los trabajos realizados, donde las personas que adquieren mis obras, expresan que además de vestir sus ambientes, les generan una abstracción particular que conlleva a la esencia que intencioné al crear.

¿Qué deseas transmitir con tu arte?

Busco que mis obras además de vestir con elegancia los ambientes, logren que las personas conecten con el estado de paz y profundidad que siento durante su creación.

Mi arte nace desde el alma, ejecutada con pasión, sentido e historia, elementos esenciales que se imponen en mis trabajos.

Datos de contacto:

Instagram: @anitafernandezarte