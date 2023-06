CREDITO CARAS

Karina, ¿cómo fueron los inicios del emprendimiento y con qué finalidad lo llevaste a cabo?

En Pandemia, inquieta y a modo de entretenimiento, comencé a crear mis primeros accesorios con lo que tenía en mi casa. Es divertido recordar que mi primer accesorio fue un llavero, con una cadena larga y dijes colgantes, que se podía enganchar en las manijas de mis carteras y me permitía encontrar las llaves fácilmente.

Soy intensa por naturaleza y ese entusiasmo, me llevó a interiorizarme en búsqueda de distintos materiales y conocer que ofrecía el mercado. Mi desafío personal era desarrollar nuevas ideas, en llaveros, collares, gargantillas, chokers, aros, que fuesen livianos y de diseños personalizados, con un estilo de vanguardia y artesanales.

Su originalidad, de diseños únicos y exclusivos se fueron multiplicando entre amigos y clientes, dándome lugar a nuevos desafíos en Desfiles, Eventos de Moda, Televisión, Radio, Diarios, Revistas y Canales de Youtube, que me permitieron visibilizar mi trabajo.

De mi profesión como Decoradora de Interiores y mi pasión por el diseño surgió el impulso de lo que verdaderamente amo hacer, que es crear.

En la actualidad, lidero la marca Arce Buenos Aires, gracias al apoyo de mi familia, a la incondicionalidad de mi madre y a distintas personas que forman parte de mi vida y de mis proyectos.



¿Cómo proyectas tu marca?

Mi proyección es llegar a más personas que conozcan la identidad de la marca y la sensibilidad que intento transmitir a través de cada uno de los diseños y seguir impulsando los canales de comercialización actuales como redes sociales, tienda online y showroom de diseño en Palermo, con el sueño latente de abrir nuestro propio espacio.



¿Qué te diferencia en el rubro?

Cada diseñador tiene su propio estilo. Una de mis fortalezas es la creatividad y esa condición me lleva a darle carácter a mi marca, con líneas simples y elegantes para cualquier ocasión, sea de día o noche, con la premisa de resaltar la belleza, encanto, y la sensualidad de mis clientes.

Mi mayor reto es mantener la creatividad y disfrutar de ella, innovando en mis colecciones para todo público, ya sean mujeres, hombres y también mi línea Diversity (sin género).



Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Mirando para atrás, siempre haríamos algo diferente. Cada momento en la vida es único e irrepetible y con errores y aciertos lo importante siempre es animarse, aprender, creer en algo, permitirse soñar y hacerlo posible.

Solo las pasiones nos marcan a fuego, de allí el sello de mi marca, “Vive como deseas”.

Datos de contacto:

Instagram: @arcebuenosaires

Web: www.arcebuenosaires.com.ar