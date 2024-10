Aromas Bhadram Te: Conectando Cuerpos y Almas a Través de Fragancias Espirituales

CREDITO CARAS

• ¿Qué te inspiró a fundar Aromas Bhadram Te y cuál es la filosofía detrás de sus aromas?

Me inspiraron mis ganas de conectar a las personas con el mundo espiritual; eso es lo que me salvó a mí personalmente en muchos aspectos de mi vida. Tengo la certeza de que, una vez que conectas con los seres de luz que te acompañan en esta vida, nunca vuelves a sentirte solo. La única filosofía detrás de mis aromas es el amor; están realizados con conciencia. Todos son consagrados personalmente por mí a través de rituales y meditaciones muy profundas que me permiten la conexión con los seres de luz que cada armonizador representa.

• ¿Cómo eliges los ingredientes y las combinaciones de fragancias, y qué efectos buscas generar en quienes los utilizan?

Tengo varias formas de elegir las combinaciones; algunas fueron canalizadas y otras las elijo según las características del ser de luz que representan. Por ejemplo, cuando hice el armonizador de Ganesha, elegí aceites esenciales que están relacionados con la apertura de caminos y la abundancia, como la ruda, la canela o el romero. Los efectos que generan son, entre otros, bienestar, relajación, paz, armonía y fuerza. Sin embargo, también depende del armonizador. Por ejemplo, si usas el de Kwan Yin, te ayudará a sentir amor y misericordia; el del Arcángel Miguel te proporcionará coraje y protección divina; y el de Saint Germain te empoderará, dándote fuerza y alineándote con el poder del YO SOY.

• ¿Cuáles son las fragancias más populares entre los clientes y qué experiencias o emociones generan?

Los armonizadores que más me piden son los del Arcángel Miguel. La verdad es que es el más famoso de los Arcángeles ja. Realmente es un armonizador que te protege de todo mal y, además, sirve para limpiar energéticamente todos los espacios. Otro que gusta mucho es el de 7 poderes, que contiene siete aceites esenciales poderosísimos que hacen un combo perfecto de limpieza, protección, abundancia, prosperidad y atracción de energías positivas. Está consagrado con los siete Arcángeles. Por otro lado, también está la línea de armonizadores para mascotas, que me la piden mucho porque les ayuda enormemente con la ansiedad, la hiperactividad, la depresión y los miedos de sus perritos o gatitos.

• ¿Podrías contarnos sobre el proceso de creación de una nueva fragancia y qué pasos sigues para asegurar su calidad?

En general, el proceso de creación de un armonizador tiene que ver con algún ser de luz que se activa en mi vida según el momento que estoy pasando. Es un proceso muy personal. Por ejemplo, con el último Arcángel con el que trabajé a nivel personal es con Nathaniel, porque necesitaba que me ayude a conectar con los deseos verdaderos de mi alma. Es un Arcángel que te ayuda a conectar con tu verdadero propósito, así que es el próximo aroma que se viene. Los armonizadores son excelentes, ya que los realizo con aceites esenciales naturales. He hecho muchísimos cursos de aromaterapia y perfumería, así que en ese sentido sé muy bien qué insumos usar para lograr la calidad que busco en mis aromas.

• ¿Cuáles son tus planes a futuro para Aromas Bhadram Te y qué nuevas iniciativas o productos estás desarrollando para seguir evolucionando?

Las nuevas iniciativas tienen que ver con la fusión que hicimos recientemente con mi amiga Malena, que es una gran terapeuta holística con dones increíbles. Esa es la parte que nos faltaba incorporar en cuanto a terapias holísticas. Ahora tenemos un espacio físico en Remedios de Escalada donde realizamos cursos y talleres. Dentro de las terapias que realiza Malena están la apertura de registros akáshicos, el tarot, constelaciones familiares, tablas radiónicas, terapias angelicales, Reiki, chamanismo, etc. Por otro lado, en el futuro nos gustaría ampliar la marca a todo lo relacionado con la cosmética natural. Ya contamos con una línea de perfumes sólidos, pero nos gustaría ampliarla y realizar champús y acondicionadores sólidos también.

PARA CONOCER MÁS:

Instagram: @aromasbhadramte

WhatsApp Rossana: 1166259398

WhatsApp Male: 1127783356

WEB: bhadram.empretienda.com.ar