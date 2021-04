Arq. Indus Homes: casas llave en mano

En 1968, Eduardo Schatzel emprendió junto a Feliz Martínez la empresa constructora Schatzel, Martínez y Asociados, ligada a la industria farmacéutica, alimenticia y automotriz. “Allí se remontan los inicios de lo que hoy es ARQ INDUS HOMES, compañía que desde el año 2014 fue afianzándose fuertemente en el rubro vivienda familiar”, dice Rodrigo Schatzel recordando los inicios del estudio de arquitectura y constructora llave en mano de la que hoy es socio y gerente comercial.

“Mi propia historia personal se vio impregnada de toda esta historia empresarial familiar, ya que me formé desde pequeño con toda la vasta experiencia que se vivió desde siempre en mi casa. Después, vendría la formación profesional que formaliza toda esa experiencia. Hoy, me dedico mayormente a la atención de los interesados que llegan en busca de concretar sus proyectos personales, que son muchos, por cierto. Me involucro directamente en casi todas las etapas del proceso”, explica.

- ¿Qué servicios ofrece ARQ INDUS HOMES?

Le ofrecemos al cliente proyecto, dirección y construcción de su vivienda familiar y/o inversión, del tipo llave en mano, es decir, nos encargamos punta a punta de todo el proceso de construcción.



- ¿Qué es lo que más lo entusiasma de su trabajo diario?

Sin duda, dos cosas me motivan, sobre todo: el diseño y la permanencia, es decir, el saber que las obras que hacemos hoy, perduran en el tiempo. Y perduran no sólo porque es un hecho su existencia, una presencia, una obra construida, sino también su durabilidad, la consistencia de lo hecho.

- ¿Cómo se logra el equilibrio entre el deseo del cliente y la posibilidad de llevarlo a cabo?

Me encuentro en el área de ventas, en contacto con los clientes, por lo que te puedo decir que la empatía con quien se acerca a verte con su proyecto en mano es esencial. Y se va afianzando con la confianza que genera el proceso por el que guiamos a los clientes en este desarrollo tan importante que encaran ellos, a través nuestro. Obvio que para que se sostenga, todo el desarrollo del proyecto y la construcción, se corresponden con esta empatía principal, porque se responde altamente a las expectativas originales.

- ¿Cuáles son los proyectos como empresa a corto y mediano plazo?

Tenemos ya tres representantes en las zonas Oeste, Sur del Gran Buenos Aires y en la Costa Atlántica. Actualmente, estamos en tratativas para agregar algunas zonas más. En fin, fuimos creciendo con solidez por el profesionalismo, experiencia y seriedad que cada área dedica a lo que le corresponde y por la interacción de todos y cada uno que hacemos ARQ INDUS HOMES. Así creció nuestro equipo con nuestros resultados. Somos unos apasionados por el trabajo que hacemos, orgullosos de las obras, y esto recién comienza.

Datos de contacto : Edif. Consultatio Plaza Central, Of. 2d y 2e, Puertos del Lago, Escobar, Prov. de Buenos Aires // Tel.: (011) 7511-5619 - WhatsApp: (+54 9 11) 3776-1778 - Mail: info@arq-indus.com.ar // www.arq-indushomes.com

Mirá el video de Indus Homes: