Astrodelfos: un espacio de mejora y avance

Jimena Verónica es la creadora de este espacio y se ha formado como astróloga en el Centro Astrológico de Buenos Aires. Con una amplia experiencia en este campo, ha formado y tratado a consultantes en estos 10 años, brindado una gran diversidad de servicios.

¿Cuál consideras que es tu diferencial?

Me destaco por mi profesionalismo, no sólo por ser astróloga y tener varios seminarios de Casa XI, también por más de una década ejerciendo en una labor que depende mucho de la experiencia y el trabajo de casos diversos. Otro diferencial también es la cercanía. Una vez entregado el informe quienes consultan pueden volver a preguntarme hasta estar conformes. Desde Astrodelfos reinterpretamos las cosas, les sacamos el jugo, las analizamos a través de la vivencia particular de las personas; quienes me consultan se llevan una herramienta útil para trabajar en su vida.

¿Cuáles son los productos/servicios estrella o más destacados?

Los más importantes son la Carta Natal, que sirve para conocer un panorama general de la vida y está más orientada al descubrimiento personal; y la Revolución Solar, que es un poco más predictiva y sirve como interpretaciones de los ciclos que habrá que vivir en el año y cuál es la mejor manera de orientarnos, tomar decisiones y avanzar para obtener mejores resultados.

Los informes se entregan siempre grabados en audios en el transcurso de 10 a 15 días hábiles, pero luego de ser escuchados seguimos en contacto por dudas y preguntas.

¿Qué experiencia buscan brindarles a los clientes?

El poder reconocer sus potenciales y comprender los ciclos que están viviendo en su vida para avanzar y mejorarse. También para tomar decisiones que vayan acorde a sus deseos y para ser verdaderamente felices. Que sientan que se llevan algo distinto, no otro informe bajado de internet.

¿Qué inquietudes o pedidos les acercan?

En ciertos casos son preguntas sobre que vocación elegir, como mejorar las relaciones de pareja, como terminar con actitudes de celos o posesividad, de qué forma mejorar en el espacio laboral, como acercarse más a los sueños que uno busca cumplir, entre otros.

Muchas veces las respuestas no son las esperadas, pero es clave que el trabajo se hace para comprender por qué vivimos lo que estamos viviendo y qué tenemos que aprender de ese proceso. Algo que quizá otra gente lo puede vender como una predicción determinada y una verdad absoluta, cosa que no es cierta porque el libre albedrío sigue operando.

Para contacto: Astrodelfos - Jimena

