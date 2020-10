Beneïda: prendas de diseño para la mujer actual

Beneïda surgió en octubre del 2019 debido a la necesidad de su dueña, Naty Gonzalez, de armar una marca que la identificara, donde pueda ofrecer productos de excelente calidad y con precios accesibles a la realidad actual. Hoy desde el espacio conversan con CARAS y nos cuentan sobre sus diseños de vanguardia.

“Aposté a un producto premium y con diseño, pero a la vez accesible. Trabajé toda mi vida en esto y soy una apasionada de lo que hago, arranqué con tiempo porque al trabajar con telas importadas hay mucho tiempo de desarrollo”, destaca Natalia y agrega que “Beneïda significa bendecida en catalán. Cuando me puse a pensar el nombre pensé en cómo me sentía respecto a la vida y la verdad es que me siento una bendecida y enseguida pensé en mis raíces españolas y me gusto el significado en catalán. Siento que la vida me dio muchas cosas buenas o como le digo yo “bendiciones”, como mis hijos y mi familia, que en definitiva son lo más importante “.

¿Qué productos tienen a disposición? ¿A qué público apuntan?

En Beneïda van a encontrar gran cantidad de remeras y vestidos para la temporada de verano y sweaters para las temporadas de invierno. Apuntamos a mujeres que logren identificarse con nuestras colecciones, mujeres comunes, mamas, hijas, amigas, que aprecien la calidad y el diseño del producto y sientan que en nuestra marca pueden encontrar un mimo para ellas mismas.

¿Qué experiencia buscan brindarles a sus clientes?

Trato de buscar la perfección, aunque sé que no existe. Pero creo que brindar una excelente experiencia de compra es fundamental. Hoy hay poco tiempo, se vive a mil, las mujeres (este año más que nunca) estuvimos desbordadas entre la casa, el cole de nuestros hijos, nuestros trabajos. Entonces creo que es importantísimo que el comprar sea fácil, que llegue rápido, que se respondan rápido las consultas, cumpliendo con todas las expectativas.

Además, hoy consumir es un esfuerzo económico que muchos hacen, me sentiría muy mal si no puedo alcanzar lo que nuestros clientes esperan.

La calidad de servicio suele ser muy importante. ¿en dónde les gusta poner el foco?

Pongo el foco en el producto porque creo que eso habla por sí solo y además porque es mi fuerte. Pero soy consciente que todo el resto es importante y necesario. Por eso intento estar en cada detalle del proceso y apunto a brindar el mejor servicio de e-commerce del mercado.

¿Qué has aprendido en este tiempo de profesión?

Hace 18 años que trabajo en este mundo de la moda, aprendí muchas cosas ya que trabajé en retail y tuve la suerte de dirigir varios equipos de diseño, tanto en argentina como en el exterior. Eso me dio una apertura mental grande, conociendo y escuchando mucho. Soy muy autocrítica y trato de alimentar esta pasión que tengo todo el tiempo.

¿Como se proyectan? ¿qué es lo que viene a futuro en la marca?

Me encantaría que nuestra marca pueda seguir creciendo. A raíz de mis experiencias laborales, me han ofrecido llevar Beneïda a otros países, pero por ahora prefiero asentarme en Argentina. Apuesto a eso y trabajamos todos los días para poder lograrlo. Ojalá que la gente nos siga acompañando y que el país pueda salir adelante. ¡Soy de las que piensan en positivo y en qué hay que seguir con la mayor energía y ganas!

Datos de contacto: Naty González – CEO y Founder - IG: @beneidateg - info@beneida.com.ar - WhatsApp: 5491161126680- Showroom Palermo.